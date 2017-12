vor 37 Minuten Toby Frei Karlsruhe Cézanne, ganz nah! Exklusive ka-news-Führung durch die Kunsthalle Karlsruhe

ka-news-Leser bei exklusiven Führungen in Karlsruher Museen - das hat mittlerweile schon kleine Tradition! Am gestrigen Dienstagabend waren Gewinner eines "Cézanne. Metamorphosen"-Rundgangs in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zu Gast.