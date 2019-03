Es kommt wieder 'ne ganze Latte an Comedians in die Fächerstadt - und nicht alle sind direkt mein Fall. Aber das muss ja nichts heißen, jeder findet und hat in dieser bunten Szene seinen Platz und die Berechtigung, auf seine Art und Weise Quatsch zu machen. Der Erfolg entscheidet dann über die jeweilige, künstlerische, Halbwertszeit.

Den Anfang macht am 7. März in der Schwarzwaldhalle der Jungspund und Shootingstar Chris Tall. Man muss kein Fan sein, ihm aber zugestehen, dass er konsequent sein (pubertäres) Ding durchzieht. Sein neues Programm heißt "Und jetzt ist Papa dran!" - jetzt muss nach der Mama auch der Vater komödiantisch und mit spitzem Humor dran glauben.

Bei Luke Mockridge lautet das Motto am 8. März in der Schwarzwaldhalle "Welcome To Luckyland", und man muss konstatieren, dass der junge Mann wirklich einige Talente auf sich vereint, darunter auch musikalische. Mit Instrumenten und Geschichten aus dem echten Leben und über die Welt verbessert der klassische Entertainer, der auch mit eigenen Shows im Fernsehen und Radio erfolgreich ist, mit jedem Lachen die Welt um sich herum ein wenig.

Luke ist allerdings bereits ausverkauft! Also vielleicht doch einen anderen Comedian besuchen: Wie wär's mit Andreas Müller?! Nach einer längeren Bühnenpause ist der höchst wandelbare Komiker wieder auf Tour, der Künstler hat sich beispielsweise bei SWR3 einen unumstößlichen Namen gemacht und macht am 20. und 21. März im Karlsruher Konzerthaus Station. Im Schlepptau hat der grandiose Stimmenimitator seine beliebten Charaktere wie Mutti Angie oder den Ernährungsprofi Calli.

Über Bülent Ceylan haben wir hier schon des Öfteren berichtet, der Mannheimer Humorist ist mittlerweile schon fast eine Comedy-Legende im deutschsprachigen Raum, so auch in Karlsruhe. Und natürlich haben auch seine beliebten Charaktere Harald, (die unvergleichliche!) Anneliese, Hasan und Mompfreed einiges zum programmatischen Thema "Lassmalache" zu sagen. Am 28. März ist er zum wiederholten Male in der Fächerstadt zu erleben.

Auch Hannes und der Bürgermeister gehören definitiv in die (regionale) Legenden-Kategorie, sie sind seit gefühlten Ewigkeiten Helden des SWR, die zwei ("Hannes" Albin Braig und "Bürgermeister" Karlheinz Hartmann) sind aber eher humorige Volksschauspieler denn reine Comedians - was dem Ganzen richtig gut tut. Den musikalischen Teil des Programms am 8. und 9. April im Konzerthaus bestreitet in bewährter Manier Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle.