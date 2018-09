vor 9 Stunden Karlsruhe CD-Release-Konzert: Torun Eriksen singt im September in der Scenario Halle

Skandinavien hat ein schier unerschöpfliches Reservoir an überragenden und feinen (Vokal-)Jazz-Künstlerinnen. Eine davon ist Torun Eriksen, diese kommt am 22. September in den Tempel, genauer gesagt die Scenario Halle.