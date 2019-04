Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Bunte Haut fasziniert die Menschen schon immer, auch deswegen erfreut sich die "Tattoo Convention" in der Festhalle Durlach seit Jahren so großer Beliebtheit.

Liebe Tattoo-Fans,

das traditionsreiche "bunte Wochenende" feiert inzwischen seine 24. Auflage: Aus aller Welt kommen wieder Anhänger und Künstler der Körperfarbe und -kunst nach Durlach, da sind Vertreter aus Bali, Lombok, Ungarn, Rumänien, Spanien, Italien, Österreich und natürlich auch aus Deutschland dabei - über 70 ausgesuchte nationale und internationale Tätowierer und Aussteller sind in der Festhalle Anfang Mai am Start.

Natürlich sind bei dieser Convention nur ausgewiesene Experten am Werk, Neugierige können sich eine Verzierung stechen lassen oder auch einfach nur hochkarätigen Tattoo-Könnern über die Schulter blicken. An allen drei Tagen gibt es zudem unterschiedliche Bühnenshows und die obligatorischen Tattoo-Contests in den verschiedenen Kategorien (Traditional bis Realismus, Oldschool, Newschool, Maori, Trash-Polka, Watercolor, Porträt et cetera) zu sehen und erleben.

Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt

Der Eintritt in der Kanzlerstraße 13 in Durlach kostet pro Tag zehn Euro, das 2-Tages-Ticket ist für 17 Euro zu haben. Zudem gibt es Karten direkt an den Messetagen in der Halle. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt in die Festhalle Durlach wie immer frei. Die Festhalle öffnet freitags von 15 bis 23 Uhr, samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr ihre Tore.

Ich wünsche unseren Lesern ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: 3. Mai bis 5. Mai, Festhalle Durlach, Karlsruhe-Durlach