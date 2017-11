Jetzt ist es amtlich: Auf der Kick-Off-Veranstaltung für Das Fest 2018 wurden am Montagabend die ersten vier Hauptbühnen-Acts bekannt gegeben. Einer spielte gleich live.

Die musikalischen Großkaliber Bosse und Simple Minds sind bei Das Fest ja keine Unbekannten mehr und waren schon mit Gigs in der "Klotze" vertreten. Aber auch auf Von Wegen Lisbeth (Opener) und Losamol (Night Club) darf man sich natürlich freuen.

Und wer angesichts dieser aktuellen Fest-Infos sich sogleich ein Ticket sichern will - der offizielle Vorverkauf beginnt am Dienstag, 28. November. Die Karten werden an diesem Tag ab 11 Uhr an der Weihnachtshütte der Karlsruhe Event GmbH auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt erhältlich sein.

Termin: 20. bis 22. Juli 2018, Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

www.dasfest.de