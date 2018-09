Blick in "offene Ateliers": Wie Künstler in Grötzingen und Durlach leben und arbeiten

Um das Leben und Arbeiten von Künstlern ranken sich viele Mythen. Wie es in den Wirkungsstätten regionaler Maler und Bildhauer aber wirklich aussieht, lässt sich trefflich beim Wochenende der "offenen Ateliers" in Durlach und Grötzingen herausfinden.

Nicht ohne Grund wird die einstige Künstlerkolonie Grötzingen als "Badisches Malerdorf" bezeichnet und auch Durlach kann traditionell eine hohe Dichte kreativer Köpfe vorweisen. Über 30 Künstler in Durlach und Grötzingen laden am Samstag, 22. und Sonntag, 23. September, in ihre Ateliers und Werkstätten ein, sprechen über ihre Arbeit, zeigen ihre Werke.

Während man in Durlach ausschließlich Ateliers aktiver und vor Ort lebender bildender Künstler besuchen kann, ist in Grötzingen auch das ehemalige Atelier von Franz und Susanne Dewald geöffnet, das noch ganz authentisch erhalten ist. Das Atelier wurde von Dewald 1960 erbaut, er arbeitete dort bis zu seinem Tod im Jahr 1990, danach war seine Frau Susanne weiter dort tätig.

Im Malerdorf Grötzingen gibt es darüber hinaus noch Bilder aus dem Archiv der Heimatfreunde zu sehen, ausgestellt in der Schultheiss-Kiefer-Straße 6. Ebenfalls in Grötzingen – in der Begegnungsstätte – wird eine Werkschau aller Künstler, die ihre Ateliers geöffnet haben, zu bestaunen sein.

Literatur, Fotografie, Bildende Künste, Musik - ein vielfältiges Wochenende

Ein Programmheft, das zeigt, welche Künstler wo zu finden sind, liegt während des gesamten Wochenendes in den teilnehmenden Ateliers aus. An drei Info-Stellen werden zudem vor Ort Fragen zu der Veranstaltung beantwortet: Zum einen im Atelier von Vera Holzwarth in Durlach, An der Stadtmauer 10, zum anderen beim Freundeskreis Badisches Malerdorf, In den Weihergärten 1 in Grötzingen und bei den Grötzinger Heimatfreunden.

Neben den Genüssen für das Auge, ist auch für das Ohr einiges geboten: Sowohl in Durlach als auch in Grötzingen finden an beiden Tagen zahlreiche Autorenlesungen gespickt mit musikalischen Darbietungen statt.

Geöffnet sind die Ateliers samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.