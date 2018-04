Bilder vom Wochenende: Vivarium Artisticum und No Sugar, No Cream

Ja, der KSC hat am Wochenende gegen Madgeburg verloren und damit seine Aufstiegschancen drastisch reduziert. Warum also nicht mal den Fußball ausblenden und Kultur genießen?

No Sugar, No Cream sind eine faszinierende (New-)Americana-Band aus Karlsruhe, am Wochenende waren sie im Substage Café zu Gast - unsere Fotografin Bernadette Fink war mit dabei!

No Sugar, No Cream Alle Bilder

"Wenn Ästhetik auf Bewegung trifft und und spannungsreiche Momente voller Witz und Charme entstehen, dann ist das Vivarium Artisticum in seinem Element". ka-news-Fotograf Jürgen Schurr hat für uns am Freitag geshootet.

Street Food Festival 2018 Alle Bilder

Vom Hunger getrieben waren auch einige Karlsruhe, die die Neuauflage des Streetfood Festivals miterlebt haben. Einer von ihnen war unser Fotograf Thomas Riedel.