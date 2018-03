Es war wieder ein buntes Wochenende in der Fächerstadt, wir haben unsere Fotografen losgeschickt und tolle Bilder zurückbekommen!

Olli Schulz ist einer der ganz großen Singer/Songwriter dieses Landes, Hajo Of hat ihn am vergangenen Samstag (mitsamt Band) im Tollhaus abgelichtet. Wer ihn verpasst hat: Schon im Sommer wieder Schulz wieder in Karlsruhe zu Gast sein und die Hauptbühne von Das Fest bespielen.

InDecision sind eine spannende Karlsruher Band, am Wochenende waren sie im Kohi zu Gast - ka-news-Fotograf Paul Needham war dabei!

Der Tag gegen Rassismus ist ein wichtiges Datum im Karlsruher Kalender, unsere Fotografin Bernadette Fink hatte ihre Kamera im Anschlag!