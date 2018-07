13.07.2018 18:17 Toby Frei Karlsruhe Bei den Open-Air-Kino-Nächten am Schloss Gottesaue ist für jeden was dabei: ka-news gibt Film-Tipps!

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Die Schauburg-Open-Air-Kino-Saison am Schloss Gottesaue beginnt in Kürze - ka-news gibt Tipps, was man sich anschauen sollte!