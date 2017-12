Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Sie sind die beste A-Capella-Gruppe auf diesem Erdenball, auf dieser Qualitätsstufe gibt's vielleicht noch Take 6, ansonsten reicht da niemand ran. Das ist absolute vokale Perfektion!

Liebe A-Capella-Fans,

ich habe die New Yorker Jungs erstmals in etwa 2006 in der Fächerstadt gesehen und gehört und war aber so was von begeistert, solch musikalische Klasse hatte ich bis dato noch nicht erlebt - beeindruckend! Das Überwältigende bei dieser Art von Musik ist: Sie kommt völlig ohne Instrumente aus, die Band erzeugt diverse Sounds und Klanglandschaften über ihre Stimmen selbst. Das zu hören ist ein echtes Erlebnis!

Zwischendurch haben sie ja gemeinsam mit Sarah Connor mit "Music Is The Key" 2003 einen Nummer-Eins-Hit rausgezockt, das war zugegebenermaßen eher leichte Balladen-Kost, Naturally 7 haben das Ding aber vokal auch schön veredelt - und die Connor kann ja auch ein bisschen singen, also kein Platz für Häme hier! Ende März 2018 kommt das Septett nun also in die Badnerlandhalle Neureut - das gibt ein gesangliches Fest, sage ich euch!

Tickets gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: 22. März 2018, 20 Uhr, Badnerlandhalle Neureut, Karlsruhe-Neureut

www.naturallyseven.com

www.badnerlandhalle.de