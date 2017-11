Das iranische Nationalmuseum in der Hauptstadt Teheran und das Badische Landesmuseum werden für eine Ausstellung über das Achämenidenreich zusammenarbeiten. 2020 soll diese in Karlsruhe stattfinden.

Die baden-württembergische Kunststaatssekretärin Petra Olschowski hat im Iran eine Museumskooperation geschlossen. Diese länderübergreifende Kooperation bildet die Grundlage für die geplante Ausstellung über das Achämenidenzeit (Erstes Perserreich) in Karlsruhe.

Das Museum in der iranischen Hauptstadt besitze eine Sammlung mit außergewöhnlichen archäologischen und kunsthistorisch bedeutenden Objekten, darunter Werkzeuge aus der Altsteinzeit oder Zeugnisse der Achämenidenzeit, außerdem mehrere tausend Objekte aus den verschiedenen Dynastien aus späteren Zeiten.

"Kulturelle Beziehungen festigen"

Bei dem Besuch hat die Staatssekretärin ein vom Badischen Landesmuseum und dem Nationalmuseum Iran vereinbartes Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. "Der Vertrag schafft die Voraussetzung für eine länderübergreifende Museumskooperation", erklärte Olschowski in Teheran.

"Es sind zentrale Objekte der Menschheitsgeschichte, die sich in der Sammlung des Nationalmuseums in Teheran finden. Wir möchten mit dieser Kooperation die kulturellen Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und Teheran festigen", so Olschowski weiter.

"Austausch von Wissenschaftlern, Restauratoren und Kuratoren"

Der Direktor des Badischen Landesmuseums, Eckart Köhne, kündigte eine Ausstellung für das Jahr 2020 an. Sie soll mit hochkarätigen Leihgaben aus dem Nationalmuseum bestückt werden. "Das Badische Landesmuseum pflegt seit mehreren Jahren intensive Beziehungen zum Iran. Wir freuen uns sehr, dass die gemeinsame Idee, die vor etwa einem Jahr entstanden ist, nun mit diesem MoU Realität wird. Mit dem Vertrag wollen wir nicht nur die Voraussetzungen für eine hochspannende Ausstellung schaffen, sondern auch den Austausch von Wissenschaftlern, Restauratoren und Kuratoren fördern", so Köhne.