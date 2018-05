Die Badische Landesbühne Bruchsal (BLB) ist wenigen Karlsruhern ein Begriff. Schade eigentlich, denn sie ist ein echtes Juwel in der regionalen Theaterszene - sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

"Unser Motto heißt dieses Jahr ganz bewusst `.... ist möglich`", erklärte Carsten Ramm, Intendant der Badischen Landesbühne in Bruchsal im Rahmen eines Pressegesprächs zur Vorstellung der neuen Spielsaison 2018/19.

"Die Hälfte der Menschen, mit denen ich vorab gesprochen habe, haben die Leerstellen mit dem Wort `Alles` ausgefüllt, die andere Hälfte mit `Nichts`", sagt er und ergänzt: "Genauso soll Theater sein, genauso wollen wir sein. Möglichkeiten aufzeigen, Entwürfe und Gegenentwürfe präsentieren."

Klassiker, Neues und Sternchenthemen

Die Badische Landesbühne hat demnach viel vor in der neuen Saison - und dementsprechend liest sich auch der Spielplan - ein "Who is Who" des Theater - klassisch wie modern: Von "Don Camillo und Peppone" über Kafkas "Amerika" und Tennesse Williams "Die Glasmenagerie" bis hin zu Brechts "Leben des Galilei" wird für jeden Geschmack wieder einiges geboten. Vom Drama bis hin zur Komödie, wie Michael Frayns "Der nackte Wahnsinn", eine liebevolle Hommage an das Theater und dessen Protagonisten selbst. Und natürlich werden auch die Abiturienten wieder bedacht: Mit dem "Urfaust" und Hesses "Steppenwolf" sind auch wieder zwei "Sternchenthemen" auf dem Spielplan.

Viel für Kids

Auch für die jüngeren Theaterfans hat die Badische Landesbühne - besser die "Junge BLB" wieder einiges ins Programm genommen: "Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt" handelt - wie der Name schon sagt - von einem Mädchen, das sich gerne mal beklagt und "Mit den Ohren sehen, auf der Nase tanzen" ist Bewegungstheater zum Mitmachen, für die Kleinsten. Zwei klassische Märchen, im Winter die "Bremer Stadtmusikanten" und im Sommer "Des Kaisers neue Kleider" werden ebenfalls gespielt.



