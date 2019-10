Das diesjährige Ausgeschlachtet-Event war (ein wenig) verregnet, aber wieder kunterbunt und trotzdem verhältnismäßig gut besucht. ka-news.de hat seine Fotografen ausgesandt, die das Ereignis für unsere Leser abgebildet haben!

Der Kreativpark Alter Schlachthof hat sich speziell in den vergangenen Jahren vortrefflich entwickelt, deshalb ist es auch für Besucher immer wieder interessant, beim Tag der offenen Tür mal reinzuschauen, was so alles passiert ist. Das Ausgeschlachtet-Fest ist dabei mittlerweise ein echtes Markenzeichen des Areals, das sich trotz der widrigen Wetterverhältnisse immer wieder für alle Seiten lohnt.

