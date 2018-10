Jazz ist eine wundervolle Sparte der Musik, hier herrscht künstlerische Freiheit! Der Jazzclub Karlsruhe hat einen hervorragenden Ruf und richtet 2018 bereits zum fünften Mal ein (wie gewohnt) hochklassiges Festival aus.

Um neben den großen Stars auch die junge Jazz-Generation mit ins Festivalboot zu holen, haben die Macher das Event um zwei Spielstätten erweitert: Jubez und Tollhaus.

Picken wir uns mal ein paar Leckerbissen raus: Der Jazz-Gitarrist Julian Lage hat schon in jungen Jahren mit Hochkarätern wie Carlos Santana, Pat Metheny (Wow!) und Gary Burton zusammengespielt - in der Gitarristenlegende Jim Hall, mit dessen Spiel er die ausgesprochene Sanglichkeit teilt, fand er dann seinen Mentor.

Heute gilt er als der vielversprechendste und stilprägende Jazzgitarrist seiner Generation. Im Trio mit Kontrabass und Schlagzeug changiert er (im Karlsruher ZKM) leichthändig zwischen Bebop, frühem Rock'n'Roll, Surf, Bluegrass und Flamenco.

Yellowjackets keine Jazz-Unbekannten

Die Yellowjackets sind im Jazz kein unbekannter Name, sie waren in den späten 1970ern die Begleit-Band von Gitarren-Held Robben Ford. Die genannten Musiker sind ausgebuffte Virtuosen ihrer Instrumente, die aus jeder noch so simplen Idee ein musikalisches Feuerwerk zu entfachen verstehen.

Nach Karlsruhe kommen die durch den neuen Elektro-Bassisten Dane Alderson verjüngten Altmeister gemeinsam mit der brasilianischen Sängerin und Grammy-Gewinnerin Luciana Souza, die ebenso mit Herbie Hancock wie mit Till Brönner sang wie sie mit ihren eigenen Formationen für Furore sorgt.

Das komplette Festival-Line-Up

Tollhaus 10. Oktober/19.30 Uhr KONS-Bigband featuring Bob Mintzer Tollhaus 10. Oktober/21 Uhr Yellowjackets Jubez 11. Oktober/20 Uhr Clara Vetter Trio Jubez 11. Oktober/21 Uhr Beyond Headlines Jubez 11. Oktober/22 Uhr Kapelle 17 ZKM 12. Oktober/19.30 Uhr Tom Rainey ZKM 12. Oktober/21.30 Uhr Julian Lage Duo ZKM-Medientheater 13. Oktober/20 Uhr The Bad Plus ZKM-Medientheater 13. Oktober/22 Uhr AERIE ZKM-Vortragssaal 13. Oktober/21.15 Uhr HALA ZKM-Foyer 13. Oktober/19.30 Uhr Oslender & Cardynaals featuring Hanno Busch ZKM-Foyer 13. Oktober/22.15 Uhr Thomas Siffling FLOW

Tickets gibt's hier.

Termin: 10. bis 13. Oktober, ZKM/Tollhaus/Jubez, Karlsruhe

