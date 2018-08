vor 14 Stunden Toby Frei Karlsruhe Auf den Spuren der Eagles: The Treagles spielen im September im Substage

Die Treagles, das ist die Seán Treacy Band, welche The Eagles (nach)spielen und -empfinden, und das wie gewohnt in wunderbar eigenständiger Weise. Am 21. September ist die Truppe im Substage zu Gast.