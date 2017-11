02.11.2017 14:06 Karlsruhe Anna Bergmann wird Schauspieldirektorin in Karlsruhe

Regisseurin Anna Bergmann wird im nächsten Sommer Schauspieldirektorin des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe. Sie folgt auf Axel Preuß, der als Intendant an die Schauspielbühnen nach Stuttgart wechselt, und ist die erste Frau in dieser Position.