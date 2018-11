vor 51 Minuten Toby Frei Karlsruhe Americana-Lieblinge: No Sugar, No Cream & Freunde geben "A Bigger Concert" im Jubez

Die Karlsruher No Sugar, No Cream sind unsere erklärte Lieblings-Americana-Band in der Region, jetzt gibt es etwas zu feiern, nämlich "A Bigger Picture" mit "A Bigger Concert"! Mit (musikalischen) Freunden natürlich, logo!