Americana Deluxe: ka-news präsentiert No Sugar, No Cream im Substage Café

No Sugar, No Cream sind mal wieder im Substage Café zu Gast - und wir präsentieren gerne!

Die Karlsruher Americana-Helden beschreiten seit ihrer Gründung einen erfolgreichen Weg und werden immer bekannter und versierter. Nachdem die Gruppe zwei tolle Alben veröffentlicht hat ("Years" und "Nite Passes"), erreichen sie mit "A Bigger Picture" 2017 plattentechnisch einen vorläufigen Höhepunkt. Ihre musikalische Reise führt sie in Karlsruhe als Nächstes am 6. April ins Substage Café, am 17. Mai sind sie dann in der geschmackvollen Location Electric Eel zu Gast.

Zurück zum Substage Café: Für faire neun Euro kann man beim Gig dabei sein, Special Guest ist an diesem Abend Rolf Ableiter & Band. Auch präsent ist Wüstenrock-Altmeister Chris Cacavas, regelmäßiger Gast der Karlsruher Americana-Formation an Keyboard, Akkordeon und Backing Vocals. So präsentiert die Band ihre Songs mit der vollen Instrumentierung der Studio-Aufnahmen.

Tickets gibt's hier.

Termin: Freitag, 6. April, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

www.substage.de

www.nosugarnocream.de