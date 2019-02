vor 1 Stunde Toby Frei Karlsruhe-Hagsfeld After-art-Party 2019: Erst die Kunst, dann das tänzerische Vergnügen!

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Das wird 'ne ordentliche Sause: Am art-Samstag (23. Februar) geht's im Anschluss an die Kunstmesse ins ehemalige Jetset nach Hagsfeld - um dann und da richtig (elektronisch) Party zu machen und abzutanzen!