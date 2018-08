Nach den letzten fünf erfolgreichen Theaternächten stehen auch dieses Jahr wieder zehn Theater in den Startlöchern für einen siebenstündigen Theater-Marathon.

Zur Spielzeiteröffnung wird das Publikum am 8. September dazu eingeladen, die Vielfalt der Karlsruher Bühnen in Augenschein zu nehmen und sich somit tolle neue Eindrücke und Lust auf Neues (oder Altbekanntest) zu verschaffen. Die verschiedenen Theater spielen stündlich von 17 bis 24 Uhr jeweils 20 Minuten aus ihrem aktuellen Programm und stellen sich dem Publikum somit in einer Art "Speeddating" vor.

So kommt der Zuschauer in den Genuss von zehn Appetithäppchen für nur 11 Euro/Person (ermäßigt 6 Euro) im VVK, Abendkasse 13 Euro (ermäßigt 7 Euro). Der Eintrittsbutton berechtigt zusätzlich noch zur kostenlosen Fahrt mit dem KVV und dem eigens eingerichteten Shuttle-Service, der zwischen den weiter außerhalb liegenden Theatern verkehrt.

Ein Blick ins Programm:

Im Theaterhaus befindet sich das Sandkorn-Fabriktheater und führt Besucher zunächst auf eine Zeitreise in das Jahr "1968 – Als der Planet Feuer fing" und geleitet kurz darauf ins Sandkorn-Studiotheater. Dort finden sich in einer Umkleidekabine des Fußball-Stücks "Der rote Löwe" wieder. Ebenfalls heimisch sind im Theaterhaus die Figuren des Marotte-Figurentheaters, die mit absurden Situationen und skurrilen Charakteren die schwarze Komödie „Adams Äpfel“ zum Leben erwecken.

Noch ein weiteres Theater befindet sich im Theaterhaus: das Jakobus-Theater lässt Interessierte in die Welt von Julien eintauchen, ein Promi-Zahnarzt und Playboy, der in "Die Kaktusblüte" sein liebes Leid mit seiner neuesten Liaison Antonia hat. Die Käuze in der Waldstadt bringen Erich Kästners beliebte Komödie "Drei Männer im Schnee" auf die Bühne und auch das Junge Staatstheater widmet sich unter anderem Erich Kästner mit "Konferenz der Tiere". Doch auch Einblicke in "Fuckfisch", "Mongos" und "Fliegen lernen" werden geboten.

In der Badisch Bühn gibt's "Oifach ferdig"

In der Badisch Bühn wird in "Oifach ferdig" das Leben von Bauer Tobias auf den Kopf gestellt – in feinster Mundart versteht sich. Im direkten Gegenzug dazu prallen im Tiyatro Dialog verschiedene Kulturen und Traditionen im satirisch improvisierten Erzähltheaterstück "Aschenputtel oder was Gugscht du Alibabba" aufeinander. Werkraum:Karlsruhe präsentiert "Theater in der offenen Halle", in deren Szenen alles möglich ist. Die Unitheater zeigen Ausschnitte aus aktuellen Triater-Projekten, diese sind "Fahrenheit 451", "tick,tick..BOOM!" und "Meister Margarita". Das Triater besteht aus drei studentischen Theatergruppen des KIT.

Von jung bis alt ist bei der Theaternacht 2018 für jeden etwas dabei. Die Menschen auf und hinter den Bühnen dieser Nacht sind ausgebildete Schauspieler, Schüler, Studenten, Rentner, Lehrkräfte, Techniker, Mütter und Väter und vieles mehr, doch sie haben alle eins gemeinsam: sie brennen für das Theater und möchten diese Leidenschaft teilen und freuen sich auf viele Besucher!

Hier gibt es die Theaternacht-Buttons im Vorverkauf:

Ticket Forum GmbH in der Postgalerie Karlsruhe

Musikhaus Schlaile GmbH, Kaiserstr. 175, Karlsruhe

Hoser + Mende KG, Karlstr. 76, Karlsruhe

Touristik Information, Bahnhofplatz6, 76137 Karlsruhe

Reiseland im Waldstadtzentrum, 76139 Karlsruhe

Wäscherei Schütze, Brauerstr. 49 ( gegenüber ZKM ), Karlsruhe

Beim Schupi, Durmersheimer Str. 6, Karlsruhe – Grünwinkel

ASTA am KIT, Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe

Kulturzentrum Tempel, Hardtstraße 37a, 76185 Karlsruhe

Termin: Samstag, 8. September, 17. bis 24 Uhr, diverse Veranstaltungsorte, Karlsruhe

www.karlsruher-theaternacht.de