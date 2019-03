Zweimal jährlich wird im "Dörfle" gefeiert, und viele Locations/Kneipen der Karlsruher Altstadt sind zum wiederholten Male mit dabei, wenn es heißt: Dirty Old Town!

In den Lokalen rund ums Dreieck Kaiserstraße, Waldhornstraße und Kapellenstraße wird unter anderem natürlich auch (bei freiem Eintritt!) Musikalisches kredenzt.

Als da wären: Die Dorfschänke (The Blackbyrds), das Kap (Soul Shot), The Old Chapel Pub (Holzklasse), Old School Karlsruhe (Karaoke-Singen), das Oxford Pub (DJ), das Café PRINZs (DJ), Schmidts Katze (Double Trouble), das Vogelbräu (Paule Popstar & The Burning Elephants), der Lebo-Nachfolger Hüftgold (DJ) und das Studentenzentrum Z10 e.V. (DJ).

Termin: Samstag, 13. April, ab 20 Uhr, diverse Locations, Altstadt ("Dörfle"), Karlsruhe