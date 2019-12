2019/2020: Wo man an Silvester und/oder "zwischen den Jahren" in Karlsruhe richtig Spaß haben kann!

Das Jahr geht langsam aber sicher zu Ende, man sollte sich überlegen, wo und wie man an Silvester - und auch "zwischen den Jahren" - abfeiern will. ka-news.de gibt ein paar Tipps an die Hand.

Was geht "zwischen den Jahren" in der Fächerstadt ab? Ein echter Knaller steht am 28. Dezember im Substage an, Karlsruhes "dienstälteste" Ü30-Party hat seine Fans zu allen Jahreszeiten, kurz vor Silvester macht der Hit-Reigen aber besonders Spaß!

Die Stadtwerke Eiszeit sind ein frostiges Event für alle Generationen, auch dieses Jahr können Kufenfreunde vor dem Schloss ihre Runden drehen. Hier haben bis einschließlich 2. Februar alle ihre Freude, versprochen!

Im Agostea heißt es am 25. Dezember "Die 10 Feiergebote", hier kann so richtig abgetanzt werden, die satten Beats werden wohl keinen Körper unbewegt lassen. Die Veranstalter empfehlen augenzwinkernd, nach der Fete am besten direkt zur Beichte zu gehen - klingt nach epischer Party!

Warum zwischen den Jahren mal nicht feiern und lieber gemütlich ins Kino gehen? Im Filmpalast am ZKM läuft seit dem 25. Dezember die Verfilmung des bekannten und wichtigen Romans "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl", der ursprünglich 1971 veröffentlicht wurde. Was man so hört, wird der Streifen seiner Botschaft mehr als gerecht. Und Regisseurin Caroline Link ist ja nun wahrlich auch keine Unbekannte mehr.

Die ka-news.de-Tipps zu Silvester

Wie zu jedem Jahresende gibt’s in der Hemingway Lounge das Musikalische Silvesterbuffet. Auch künstlerisch wird's ansprechend, für die musikalische Begleitung durch den Silvesterabend und bis ins neue Jahr sorgen die Mezzosopranistin Felicitas Brunke und Woojung Jang am Flügel. Die beiden jungen Musikerinnen versüßen das reichhaltige Buffet mit Chansons. Frühzeitige Reservierung wird empfohlen!

Was hat das Badische Staatstheater an Silvester zu bieten? Na klar, "Dinner For One", angereichert mit Songs, ein Liederabend also, welcher insgesamt 75 Minuten dauert. Auf der Bühne der Institution gibt's den Klassiker live und in Farbe. Und: Wer es noch klassischer mag, dem sei am gleichen Abend im selben Haus Ballett empfohlen, hier stellt sich das neue Staatsballett vor.

Wo geht es in Karlsruhe am Silvesterabend traditionell härter zur Sache? Klar, im Klassiker-Club Unverschämt mit Hardrock, Metal, Gothic, Alternative und Konsorten. Weiter geht's zur nächsten Location: In der Stadtmitte heißt es am letzten Jahresabend "Happy New Yeah", man darf auf zwei Floors und mit Alex Wellington (Mixed Music) und der Knitterfrei Crew (Electro) so richtig in 2020 reinfeiern.

Nach der großen Böllerei kann man im Krokokeller mit DJ Rainbow Dash ab 0.30 Uhr wie gewohnt weiterfeiern. Auch im Vogelbräu weiß man Silvester zu zelebrieren, im Ettlinger Ableger geht ab 19 Uhr die Party ab. In der Alten Hackerei kracht es zum Jahreswechsel unter dem Motto "Die ultimative Hackerei Silvestersause", garniert von und mit den Hackerei Allstar-DJs. Beginn in Karlsruhes Punk-Club ist um 23 Uhr.

Das Kammertheater Karlsruhe (K1) hat zum Jahreswechsel Musikalisches zu bieten. Es geht ins neue Jahr mit den "Comedian Harmonists" und ihren unvergesslichen Songs, an Silvester gibt es Vorstellungen um 17 und 21 Uhr. Die Inszenierung hat Ingmar Otto inne.

Rcihtig was los ist auch im Theaterhaus, hier kann sich jeder entscheiden, was er beliebt zu sehen: Im Sandkorn kommen Harald Hurst-Fans auf ihre Kosten, um 17.30 und 21 Uhr gibt's das adaptierte Stück "Tatort - So isch's wore!" zu sehen, also was zum Schmunzeln, bisweilen sogar Lachen. Gelungene Satire gibt's auch: "Saugroboter an die Macht!" heißt das Kabarett, welches um 18 und 21 Uhr von den Sandkörnern kredenzt wird.

Was passiert an Silvester im marotte-Figurentheater? Das zu gebende Stück heißt "Winnetou – Der Schatz im Silbersee" und ist wirklich fantastisch und große, kleine Kunst, soviel darf man verraten. Wir haben uns das Werk angesehen und ja - haben Tränen gelacht! Um 18 und 21 Uhr geht man jeweils seitens der Protagonisten Rusen Kartologlu und Thomas Hänsel auf Lachsalvenjagd, dazu gibt's ein schönes Glas Sekt. Runde Sache!

Zum Finale noch etwas ganz Spezielles: Wer an Silvester Außergewöhnliches erleben will, darf sich im Tollhaus "Machine de Cirque" ansehen. Die quirlig-schräge Artistentruppe verbindet komödiantischen Charme und brillante Technik mit höchster Körperbeherrschung, artistischer Leichtigkeit und einer berührenden Geschichte.