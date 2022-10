Stattfinden wird das Ganze in der Kaiserstraße 47, wo früher die Seilerei situtiert war. Hier gibt's im Hof und in den Räumen der Kulturküche "40 Meter Schallplatten", wie die Veranstalter freudig vermelden. Veredelt wird das Event von feinen DJ-Sets und Beatsets, auch Snacks und Getränke sind vorhanden. Das Event soll und will eine kompaktere, modernere und frischere Version der bereits etablierten Börsen in der Region sein. Anmeldung für Händler und Privatpersonen gibt's über die Adresse Vinylflohmarkt@gmail.com.

Vinyl aus allen Genres wird angeboten

Wie bei jedem guten Flohmarkt gibt es natürlich auch hier Schnäppchen zu entdecken, es lohnt sich also, möglichst früh da(bei) zu sein: "Vinyl Only" aus allen Genres wird angeboten, so heißt es. Zur weiteren Information: Die Kulturküche Karlsruhe ist ein sozialpädagogisches Projekt von Lobin Karlsruhe e.V, das durch sein Tun und Handeln soziale Arbeit für gesellschaftliche Entwicklung anbietet. Ein soziokulturelles Begegnungszentrum mit leckerem Mittagstisch anbei.

Termin: Samstag, 15. Oktober, 11 bis 16 Uhr, Karlsruher Kulturküche, Kaiserstraße 47, Eintritt frei!