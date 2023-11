Der Karlsruher SC konnte im letzten Spiel gegen St. Pauli trotz einer überwiegend starken Performance keine Punkte nach Hause bringen. "10 Spiele, 12 Punkte ist einfach zu wenig", kommentiert KSC-Trainer Eichner die vergangenen Spielergebnisse.

Eichner: "Mannschaft hätte mehr verdient gehabt"

Eichner hofft beim Duell mit dem SC Paderborn am Sonntag, 5. November, wieder drei Punkte einfahren zu können. Man habe Nachholbedarf, aber viele Möglichkeiten Punkte zu holen, habe man vor Weihnachten nicht mehr. Sechs Spiele stehen für die Badener bis zur Pause noch an.

KSC vs Holstein Kiel Christian Eichner

Die Grundsituation habe sich Eichner zufolge im Vergleich zum vergangenen Spiel gegen Schalke am 22. Oktober nicht geändert. Er sei insgesamt sehr zufrieden mit dem, was die Mannschaft in den letzten zwei bis drei Wochen getan hat. Das Spiel in St. Pauli habe auch eben durch die Überzeugung sehr geschmerzt, dass die Mannschaft mehr verdient gehabt hätte.

Eichner hält sich seine Optionen so offen wie möglich. Bis auf Tim Rossmann wird der gesamte Kader von Eichner als Unterstützung in Betracht gezogen. "Diese Mannschaft verdient es, dass man an jeden einzelnen Spieler glaubt", sagt Eichner energisch. Eine Frage stelle sich dann aber doch noch. Ob Jerôme Gondorf oder Leon Jensen im Mittelfeld auflaufen wird.

Gondorf oder Jensen im KSC-Mittelfeld?

Gondorf hatte am Donnerstag, 2. November wieder ein komplettes Mannschaftstraining absolviert, nachdem er eine Woche lang krankheitsbedingt ausgefallen war. Ob er für einen Einsatz gegen Paderborn infrage kommt, hängt davon ab, wie die nächsten zwei Tage verlaufen.

Jerome Gondorf könnte wieder in die Startelf zurückkehren.

"Ich erwarte von so einem erfahrenen Spieler, dass er eine klare Aussage trifft, wie er körperlich dasteht", so Eichner. Spätestens gegen Schalke hätte Gondorf gezeigt, welchen Wert er für die Mannschaft habe, wenn er sich gut fühlt. Außerdem sei er als Kapitän "der absolute Kopf der KSC-Mannschaft" und müsse im Gesamtpaket wahrgenommen werden, das er der Mannschaft gebe.

Leon Jensen, der Gondorf im vergangenen Spiel gegen St. Pauli im Mittelfeld vertreten hatte, wurde von Eichner eine sehr reife Leistung bescheinigt. Der Trainer sehe Jensen jetzt in absoluter Verfassung, um auch zu starten. Er lobt Jensens Defensivzweikämpfe, aber auch seine Torgefährlichkeit. Als absolut torgefährlichen Mittelfeldspieler sieht er Jensen jedoch eine Position weiter vorne als noch stärker ein.

Eichners Einschätzung zu Paderborn

Die Trainer der beiden Teams schätzen sich gegenseitig sehr, sagt Eichner. "Wir haben einiges zu tun, die Jungs von Lukas in Schach zu halten", schätzt er die Lage ein. Eichner nimmt seinen Gegner ernst, lobt Geschwindigkeit, Körperlichkeit und Spielintelligenz.

Der Cheftrainer des SC Paderborn: Lukas Kwasniok.

"Da kommt ein guter Gegner auf uns zu, wer es noch nicht wusste, weiß es seit Mittwoch", kommentiert er den vergangenen Sieg der Paderborner gegen Erstligisten SC Freiburg. So ein Sieg gebe eine große Portion Selbstvertrauen.

Eichner nimmt das wahr, gibt jedoch nicht zu viel darauf. Er erinnert an das Spiel vom 31. Oktober 2021, wo der KSC selbst in einer ähnlichen Situation auf Paderborn traf. Damals schützte das Selbstvertrauen die Karlsruher nicht vor einem 0:4 Rückstand in der ersten Halbzeit.

2020 fuhr der KSC seinen letzten Sieg gegen Paderborn ein, Eichner lässt sich durch solche Überlegungen aber nicht aus der Ruhe bringen. Für ihn ist nur wichtig, den Tabellenabstand auf andere Teams zu verkürzen. Letztlich fokussiert er sich auf die eigene Mannschaft.

"Wenn du sie in die Spielfreude, in ihr Positionsspiel und ihre Variabilität kommen lässt, dann werden wir relativ wenig über das Spiel unter der Woche von Paderborn sprechen", prognostiziert er