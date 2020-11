vor 7 Stunden Lena Ratzel Karlsruhe "Wir verlieren das Spiel nicht wegen dem Schiedsrichter": KSC unterliegt Darmstadt

Der KSC unterliegt in einem Spiel voller Kampf mit 3:4 dem SV Darmstadt 98. Mit einem überzeugenden 2:1 ging es in die Pause, doch in der zweiten Halbzeit ging die Leistung rapide nach unten. Die Hoffnung auf einen Punkt, ist in der Nachspielzeit durch einen strittigen Strafstoß geplatzt.