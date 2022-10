von Peter Putzing

Ein KSC-Sieg beim "Dorfclub“ wäre zum einen für das nach der Heimniederlage etwas angeknackste Selbstbewusstsein wichtig, zum anderen könnten zusätzliche Einnahmen in der klammen KSC Kasse klingeln. Daher wird es seitens des beim badischen Ligakonkurrenten auch keine großen Experimente in der Startaufstellung geben.

Erstes Treffen im DFB Pokal Anfang der Neunziger

Eichner wird wieder weitgehend den Spielern das Vertrauen geben, die zuletzt überzeugten. Es ist erst das zweite Mal, dass der SV Sandhausen und der KSC im DFB Pokal aufeinandertreffen. Die erste Pokalpartie der beiden Teams fand in der Saison 1993 / 1994, in der ersten Pokalrunde, statt. Da setzte sich der KSC, nach zähem Beginn, dann doch souverän in Sandhausen mit 4:1 durch. Sowohl Manfred Bender wie Sergej Kiriakov zeichneten sich als Doppeltorschütze aus.

Archivbild: Ex KSC Spieler Sergej Kiriakov | Bild: Oliver Hurst (GES/Oliver Hurst)

In der 2. Liga begegneten sich die Teams zuletzt Anfang August 2022. Da feierten die Fächerstädter einen - spät herausgespielten - 3:2-Sieg. Seither läuft es nicht mehr gut für Sandhausen. Die Gesamtbilanz: Von 16 Pflichtspielduellen gewannen die Fächerstädter acht, vier endeten remis.

Ein Vorteil für den KSC könnte sein: In Pokal-Heimspielen war der SVS zuletzt nicht erfolgreich, das Team vom Hardtwald verlor viermal in Folge Zuhause im DFB Pokal. Der KSC muss zum sechsten Mal in Serie im DFB Pokal auswärts antreten. Doch von den letzten fünf Gastspielen konnten sich die Karlsruher viermal durchsetzen.

KSC gewann 5 von 7 Zweitligaspielen

In der Vorsaison schafften es die Wildparkprofis bis ins Viertelfinale, verloren da beim Hamburger SV im Elfmeterschießen. Beim Spiel in der ersten Pokalrunde des laufenden Wettbewerbs trat der KSC in Neustrelitz gegen die TSG an. Da traf Fabian Schleusener dreimal. So oft, wie in seinen neun Pokaleinsätzen zuvor zusammen.

Archivbild: Der KSC gegen Sandhausen, Februar 2022 | Bild: Mia

Die Fächerstädter gewannen fünf der letzten sieben Zweitligabegegnungen gegen das Team des SVS. Bei dem spielt übrigens David Kinsombi eine überragende Rolle. Kinsombi stand einst beim KSC unter Vertrag. Der laufstarke Mittelfeldspieler wurde dort allerdings in der Innenverteidigung eingesetzt. Mit mäßigem Erfolg. Die KSC Profis Daniel Gordon und Malik Batmaz haben eine Sandhausener Vergangenheit.

Treffen auf Ex-Trainer "Alu"

Der Teammanager des SVS, Philipp Klingmann, verteidigte einst erfolgreich für den KSC. Besondere Brisanz hat die Pokalpartie in Sandhausen auch, weil dort Alois Schwartz Cheftrainer ist. Diesen Job hatte "Alu“ zuvor beim KSC, er war in 95 Spielen Chefcoach beim KSC, wurde dann aber entlassen. Sein Assistent damals im Wildpark: Christian Eichner.

Das Verhältnis zwischen beiden ist angespannt - vorsichtig ausgedrückt. Eichner beschrieb es einmal so: "Im Moment gibt es kein Verhältnis.“ Doch er ergänzt flugs, dass es im Hardtwald kein Spiel Schwartz gegen Eichner wird, sondern, "der KSC will beim SVS gewinnen, um die nächste Pokalrunde zu erreichen.“

KSC Fans auf der Tribüne | Bild: Mia

Auf eines kann sich Eichner bei den Kurpfälzern verlassen: Eine enorme Fanunterstützung. Die Ultras des Karlsruher SC wollen das Auswärtsspiel beim SVS - beide Orte liegen lediglich 45 Kilometer auseinander - zu einem Heimspiel für den KSC machen. Die KSC-Ultras riefen die Partie zum: "Heimspiel in Sandhausen“ aus. Das Gästekontingent an Tickets war schnell restlos ausverkauft. "Färbt das Stadion in blau-weiß und schreit unseren KSC in die nächste Runde“, heißt es in einem Aufruf des 'ULTRA1894-Bündnis‘.