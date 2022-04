03.04.2022 12:00 Karlsruhe Der KSC und Fortuna Düsseldorf trennen sich mit 2:2: Der Liveticker zum Nachlesen

Nach einer schwachen Karlsruher ersten Hälfte, in der Ginzek (31.) und Hennings (37.) die Gäste in Führung brachten, steigerte sich der KSC nach etwa einer Stunde. Wanitzek traf nach einem Foul an Gordon vom Punkt (65.) und Hofmann mit einem Distanzschuss auf Vorlage von Goller zum Ausgleich (82.). Der Liveticker zum Nachlesen.