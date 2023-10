Für die anwesenden Pressevertreter gibt es im Rahmen der Presskonferenz des Karlsruher SC am Freitagmittag eine kleine Überraschung. Wie gewohnt nimmt Christian Eichner neben Vereinssprecher Michael Wolf auf dem Presspodest platz.

Becker lauscht, spricht aber nicht

Ihm folgten allerdings seine beiden Co-Trainer, Zlatan Bajramovic und Sirus Motekallemi. Außerdem dabei: KSC-Geschäftsführer Michael Becker. Alle drei suchen sich einen Stuhl im Plenum des Presseraums und lauschen den Worten ihres Cheftrainers.

Michael Becker ist nach der Entlassung von Oliver Kreuzer alleiniger Geschäftsführer vom KSC. | Bild: Thomas Riedel

Eine weitere Äußerung zu den Vorkommnissen innerhalb der Führungsetage der vergangenen Tage gibt es von Becker im Rahmen der Pressekonferenz nicht. Und auch Christian Eichner will sich zu den Machtkämpfen im Präsidium nicht äußern, versucht stattdessen den Blick auf das Sportliche zu lenken.

"Es gab diese Woche den ein oder anderen Moment, in dem es anderen Themen als Fußball gab. Aber das ist ein Bereich, der das Trainerteam überhaupt nicht berührt. Wir haben aufgrund der sportlichen Situation, in der wir uns befinden, genug Themen, mit denen wir uns beschäftigen, weil wir Luft sehen, um für Verbesserungen zu sorgen", so Eichner während der Presserunde.

Schalke kommt mit neuem Trainer

Der Chefcoach weiter: "Im Trainerteam äußern wir uns bewusst nicht, weil es nicht unser Kerngeschäft ist. Das Entscheidenden ist, dass alle die den KSC lieben der Mannschaft am Sonntag den maximalen Support geben."

Karel Geraerts ist der neue Trainer des FC Schalke 04. | Bild: Tim Rehbein/dpa

Am Sonntag, 22. Oktober, geht es für die Badener dann nämlich gegen Schalke 04. Ein klangvoller Name, allerdings steckt auch der Bundesligaabsteiger in einer Krise. S04 rangiert mit sieben Punkten auf dem 16. Platz und wechselte bereits den Übungsleiter. Karel Geraerts ist nun der neue Mann im Pott. Er beerbt Interimstrainer Matthias Kreutzer, der zuvor Thomas Reis ablöste.

Personell kann Eichner im anstehenden Heimspiel - welches ausverkauft ist - wieder auf mehr Optionen zurückgreifen. Innenverteidiger Christoph Kobald ist zurück im Mannschaftstraining, dürfte für die Startelf aber wohl noch nicht infrage kommen.

Stindl auf der Zehn oder im Sturm?

"All die Jungs, die im Spiel gegen Straßburg gefehlt haben, sind wieder im Trainig", so Eichner und bezieht sich damit auf Sebastian Jung, Marcel Franke und Philip Heise. Tim Rossmann sei in seiner Entwicklung noch eine Woche hinter Christoph Kobald, soll in den kommenden Tagen aber auch wieder ins Training zurückkehren.

SpVgg Fürth vs KSC Lars Stindl | Bild: Michaela Anderer

Eine Frage stellt sich mit Blick auf den kommenden Sonntag erneut: Wo wird Lars Stindl spielen? Es gibt für Eichner weiterhin zwei Möglichkeiten. Weiter im Sturm oder wie im erfolgreichen Testspiel gegen Straßburg auf der Zehner-Position. Unter Fans wird wohl keine Frage so heiß diskutiert und viele wollen den Rückkehrer im Mittelfeld sehen.

Eichner ließ sich diesbezüglich nicht in die Karten blicken. "Wir haben die Geschichte, dass wir nicht wissen, was der Kollege vor. Was kein großer Vor- oder Nachteil für uns ist, weil wir es nicht beeinflussen können. Also konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können und dazu gehört auch, den Gegner nicht wissen zu lassen, wo Lars am Sonntag spielt."