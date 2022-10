von Peter Putzing

Vor der Saison wurden die Düsseldorfer bei Wettanbietern - hinter dem HSV - als aussichtsreichster Anwärter auf den Bundesliga-Aufstieg gehandelt. Und jetzt? Fortuna belegt im Ranking Rang sieben, mit 17 Punkten auf der Habenseite. Und das trotz der namhaften Zugänge: Ao Tanaka (Kawasaki Frontale), Jordy de Wijs (Queens Park Rangers) und Dawid Kownacki, der von Lech Posen kam.

Düsseldorf viermal siegreich

Daniel Thioune ist bei den Fortunen seit dem 08. Februar 2022 Cheftrainer. In der laufenden Saison holte Thioune in sechs Auswärtsspielen 0,67 Punkte im Schnitt. Insgesamt holte sein Team einen Schnitt von 1,42 Punkten. Fortuna Düsseldorf fuhr mäßige 22,22 Prozent der erreichbaren Auswärtspunkte ein. Im Fußball-Unterhaus verlor Düsseldorf seine drei letzten Auswärtsspiele. In den bisherigen sechs Spielen auswärts gelang den Fortunen nur ein Sieg. Torverhältnis auf gegnerischem Geläuf: 5:9.

Hat bislang den besten Punkteschnitt, den je ein Fortuna-Trainer hatte: Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune. | Bild: Stefan Puchner/dpa

Auswärts führte Düsseldorf nur ein einziges Mal – und dieses Spiel gewann der kommende KSC Gegner. In der Liga hatten die NRW’ler zuletzt wenig zu jubeln. Sowohl gegen Darmstadt wie gegen den 1. FC Nürnberg kassierte man eine 0:1 Niederlage. Vergangenen Spieltag gab’s die erste Heimniederlage der Saison. Die Fortuna verlor erstmals unter Daniel Thioune als Trainer zwei Zweitligaspiele in Folge.

Aber Achtung KSC! Düsseldorf ist seit sechs Zweitligaspielen gegen den KSC ungeschlagen - dabei gab es vier Siege.

Archivbild: Karlsruher SC gegen Fortuna Düsseldorf 1895, 13.12.2020 | Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Die Blau Weißen holten 55,56 Prozent der möglichen Heimpunkte, Torverhältnis: 11:7 Tore. Die Eichner-Elf verbuchte in sechs Heimspielen 1, 67 Punkte im Schnitt. Nach einer KSC-Führung ist ein Sieg zu 66,7 Prozent wahrscheinlich. Zuhause führten die Badener in drei Spielen. Davon gewann die Mannschaft zwei Begegnungen. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage.

Die Torschützen im Vergleich

Die besten Torschützen sind beim KSC: Fabian Schleusener (5 Tore), Marvin Wanitzek (5 Tore) und Malik Batmaz (2 Tore).

Bei der Fortuna: Dawid Kownacki (5 Tore), Shinta Appelkamp (3 Tore) und Felix Klaus (2 Tore). Kein Zweitligaspieler traf übrigens öfters per Kopf als Fabian Schleusener - dreimal. Rouwen Hennings, der Ex-KSC-Profi der seit einigen Jahren für die Düsseldorfer auf Torjagd geht, erzielte bisher zwei Treffer.

Der Düsseldorfer Torschütze zum 1:1 Dawid Kownacki (l) jubelt, rechts Karlsruhes Christoph Kobald. | Bild: Roland Weihrauch/dpa

Gegen den KSC traf Hennigs schon sechsmal. In den Reihen der Düsseldorfer steht Matthias Zimmermann, der wurde im Wildpark ausgebildet. Die Gesamtbilanz: Von 48 Pflichtspielen konnten die Wildparkprofis 18 gewinnen, spielten in 13 Partien remis. Der letzte Heimsieg des KSC gegen Düsseldorf? Lang, lang ist’s her. Im September 1998 - gewannen die Fächerstädter mit 3:1. Seither ist der KSC in Heimspielen sieglos.

Der Karlsruher Fabian Schleusener (r) und der Düsseldorfer Matthias Zimmermann kämpfen um den Ball. | Bild: Uli Deck/dpa

Die Treffer erzielten: Danny Schwarz, Rolf-Christel Guiê-Mien und Rainer Krieg. Die Aufstellung des Karlsruher SC beim Heimsieg: Jentzsch - Buchwald, Molata, Mladinic - Kienle, A. Zeyer, Schwarz, Bäumer, Guié-Mien - Krieg, Meissner KSC Coach Eichner ist gegen Düsseldorf noch ohne Dreier, nur einen Punkt konnte der Fußballlehrer bisher verbuchen, ein 2:2 im letzten Aufeinandertreffen. Gegen kein anderes Team aus dem Unterhaus hat der sonst so erfolgreiche Eichner einen so niedrigen Punkteschnitt - 0,25.