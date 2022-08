von Peter Putzing

Wenn der Tross des FC Hansa Rostock die 800 Kilometer lange Reise in Richtung Karlsruhe beginnt, sind einige mit dabei, die eine KSC Vergangenheit haben. Teammanager des FC Hansa ist der Kuppenheimer Alexander Ogrinc. Der Ex-Profi war einst beim KSC Torwarttrainer, als Uwe Rapolder Chefcoach war.

Ex-KSC-ler bei der Kogge

Apropos Torwarttrainer: Der heißt beim Team von der Ostseeküste Dirk Orlishausen, der Ex-KSC-Keeper und Kapitän. Im Kader - und wohl sicher am Samstag beim Anpfiff auf dem Platz - stehen "Helm-Mann" Damian Roßbach und Lukas Fröde.

Torwart Dirk Orlishausen gestikuliert im Karlsruher Trikot. | Bild: Timm Schamberger/Archiv

Fröde wurde erfolgreich vom Mittelfeldspieler zum zentralen Abwehrspieler in der Dreierkette umgeschult. Direkt daneben: Roßbach, der seit einer schweren Kopfverletzung nur mit Helm spielt. Er hat übrigens noch immer guten Kontakt zu Ex-Teamkollegen Marco Thiede, mit dem "Rossi" auch zur gleichen Zeit beim SV Sandhausen unter Vertrag stand.

Auswärts sorgte der KSC-Gegner bisher für eine Überraschung. Beim Topteam des HSV wurde mit 1:0 gewonnen. Für die Mecklenburger ist es das zweite Jahr in Folge zweite Liga - und das ist ja bekanntlich besonders schwierig. Wohl auch daher gab Coach Jens Härtel das Ziel aus: So schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke knacken.

Bilanz ausgeglichen mit kleinem Vorteil für den KSC

Die namhaften Rostocker Zugänge: Kai Pröger, Frederic Ananou (beide SC Paderborn), John-Patrick Strauß (FC Erzgebirge Aue). Das häufigste Resultat zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Hansa Rostock ist 1:1, wenn die Badener Heimrecht hatten. Drei Spiele endeten so.

Lukas Fröde trifft am Sonntag auf seine alten Kollegen. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Die Fächerstädter verloren keines der der letzten sechs Heimspiele. Die KSC-Heim-Bilanz der vergangenen zwölf Spiele gegen Hansa lautet: Drei Siege, sieben Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Tordifferenz: 18 zu 16 pro KSC.

Karlsruhe KSC-Vertrag für Oliver Kreuzer: Rückblick auf seine turbulente Zeit im Karlsruher Wildpark Das könnte Sie auch interessieren

Wenn die Wildparkprofis bei Heimspielen mit 1:0 führen, gewinnen sie 60 Prozent der Spiele. Führt der FC Hansa bei Auswärtsspielen mit 0:1 führt, gewinnen sie 75 Prozent dieser Spiele.

Zwei Teams treffen am Samstag im Wildpark aufeinander, die am vergangenen Spieltag einen Dreier einfahren konnten. Hansa immerhin gegen den Aufstiegsfavoriten St. Pauli. Beide Teams blieben ohne Gegentreffer. Aber Die Leistung der Karlsruher war in den letzten fünf Spielen besser als die von Rostock.

KSC trifft auch ohne Hofmann

Im Schnitt erzielt der Karlsruher SC 1,2 Tore gegen Rostock und der FC Hansa erzielt im Schnitt einen Treffer gegen Karlsruhe. Trotz Abgang des Torjäger Philip Hofmann: Der KSC ist treffsicher. Die Badener haben in den letzten fünf Spielen immer getroffen. Der KSC erzielt 33 Prozent seiner Tore zwischen der 61-75 Minute.

Bild: Mia

Vor einem Jahr belegte der Karlsruher SC zum gleichen Saisonzeitpunkt mit acht Punkten Position sechs in der Tabelle. Derzeit steht man an Position zehn. Der FC Hansa Rostock stand zum gleichen Zeitpunkt mit vier Punkten auf Position 13 der Tabelle. Derzeit belegt man Position sechs.

Karlsruhe KSC-Neuling Stephan Ambrosius feiert starkes Debüt in Regensburg: "Er hat große Mentalität und ein großes Herz" Das könnte Sie auch interessieren

Bester Torschütze beim KSC gegen das Team von der Ostsee: Sean Dundee mit vier Treffern. Nummer zwei mit zwei Toren: Der Chefkoordinator der Scoutingabteilung - Sebastian Freis. Die meisten Spiele für den KSC gegen Rostock absolvierte Markus Miller - der aktuelle Coach der KSC Keeper.