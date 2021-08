vor 3 Stunden Karlsruhe Trainer Eichner hadert mit "Schwimmbadrasen" in Sandhausen

Mit beißender Ironie hat sich Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC über die seiner Meinung nach schlechten Platzverhältnisse beim SV Sandhausen beschwert. "Das hatte mit Zweitliga-Bedingungen nichts zu tun", sagte Eichner nach dem 0:0 am Samstag und fügte hinzu, dass wohl "in ganz Sandhausen und Umgebung tatsächlich alle Rasenmäher ganz ausgefallen waren." Der Rasen im Stadion am Hardtwald sei viel zu hoch gewesen.