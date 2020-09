vor 11 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Torwart, Hofmann, Aufstellung: Das sagen Eichner und Kreuzer zum KSC-Saisonauftakt gegen Berlin

Am kommenden Samstag startet der Karlsruher SC mit der DFB-Pokal-Partie gegen Union Berlin (Anpfiff 18.30 Uhr) in die neue Pflichtspielsaison. Das ein oder andere Fragezeichen gibt es zwar - die Vorfreude ist bei allen Beteiligten aber sehr groß. Vor den Eisernen will sich der KSC nicht verstecken. Derweil zieht Oliver Kreuzer einen gewagten Vergleich.