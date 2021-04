Der Karlsruher SC zeigte eine enttäuschende und eine weitestgehend träge Heimvorstellung gegen Kellerkind VfL Osnabrück und ging entsprechend als verdienter Verlierer vom Feld. Vor allem die Harmlosigkeit vor dem Tor des Gegners in Heimspielen verfolgt den KSC nun bereits seit Wochen.

Enttäuschung pur beim KSC nach der Niederlage am Karsamstag gegen Osnabrück. "Das war eine Nicht-Leistung von uns heute, das muss man ganz klar sagen", wurde Kapitän Jerome Gondorf nach dem Spiel deutlich. "Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen. Bezeichnend war der Elfmeter in der zweiten Minute. Das war das ganze Spiel über so, ob mit oder ohne Ball. Von dem her sind wir heute extrem enttäuscht und wissen, dass die kommende Woche eine sehr intensive wird, um das Ganze hier aufzuarbeiten", so Gondorf weiter.

Dem stimmte auch Teamkollege Philipp Hofmann zu: "Osnabrück war einfach frischer und giftiger als wir. Man muss ehrlich sagen, dass sie den Sieg auch mehr wollten. So kam das zusammen. Bei uns waren die Pässe und Abschlüsse zu ungenau. Wir haben vieles relativ planlos gemacht. So haben wir heute verdient verloren."

Keine Ausreden wegen Corona

Den Corona-Wirbel unter der Woche mit ausgefallenen Trainingseinheiten wollten Gondorf als auch Hofmann nicht als Ausrede zählen lassen: "Man kann es als Alibi nutzen, aber da bin ich nicht der Typ für. Da müssen wir Profi genug sein, um sowas nicht in unsere Köpfe reinkommen zu lassen. Deswegen lasse ich das nicht als Ausrede gelten, auch für mich nicht. Wir haben heute auf dem Platz nicht stattgefunden, darüber müssen wir uns intensiv Gedanken machen", mahnte Gondorf.

Und auch Hofmann sieht die unruhige Trainingswoche und die Länderspielpause nicht als Hauptgrund für die schwache Leistung: "Das als Ausrede zu nehmen wäre zu einfach. Klar war es keine perfekte Woche mit den ausgefallenen Trainingseinheiten. Man hat aber schon etwas gesehen, dass der Rhythmus nicht so da war. Auch mit der Länderspielpause. Das hat schon bisschen was damit zu tun, aber trotzdem muss Jeder Gas geben und 90 Minuten auf dem Platz voll da sein."

Harmlosigkeit in der Offensive bereitet Sorgen

Was gegen Osnabrück aber auch schon in den Wochen davor etwas Sorgen bereitet, ist die Harmlosigkeit in der Offensive. Wieder einmal erzielte der KSC zuhause keinen eigenen Treffer. "Osnabrück hat sich nach dem 0:1 natürlich etwas tiefer gestellt, da war es dann noch schwerer sich durchzukombinieren. Aber wie gesagt, wir haben mit zu wenig Überzeugung zuviel außenherum gespielt. Das hat sich heute das ganze Spiel über durchgezogen. Die Osnabrücker waren einfach wacher als wir“, äußerte sich Karlsruhes bester Torschütze der aktuellen Spielzeit zur aktuellen Offensivschwäche in Heimspielen.

Für Trainer Christian Eichner war die Niederlage der Tiefpunkt einer gebrauchten Woche: "Wir hatten eine turbulente Woche. Das hatte allerdings nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun, aber wenn man den Sport kennt, war es wahrscheinlich das I-Tüpfelchen auf dieser Woche." Am verdienten Sieg der Gäste ließ auch der Cheftrainer keinen Zweifel. "Wir haben über lange Zeit nicht stattgefunden und keine Attribute gezeigt, solch ein Spiel zu gewinnen. Ich hatte nach dem Elfmeter auf einen Wachrüttler für die Mannschaft gehofft. Das war leider nicht der Fall."

Beispielhaft für den gebrauchten Tag des KSC war für Christian Eichner das Gegentor: "Wir legen den Ball bei einer hundertprozentigen Torchance für eine Zweitliga-Mannschaft nicht entschlossen ab und laufen dann in den Konter. Uns unterscheidet zu den Mannschaften unten drin nicht allzu viel, die Teams sind aus meiner Sicht alle relativ auf Augenhöhe. Und wenn beim KSC nicht alle Spieler ihre Normalform auf den Platz bringen können, dann haben wir es nach wie vor schwer Punkte zu holen“, wurde Eichner deutlich. "So lange wir so ehrlich zueinander sind, kann ich das gut einschätzen", ergänzte er. Gleichzeitig richtete Eichner den Blick auch zuversichtlich auf die kommende Aufgabe. "Wir versuchen jetzt gegen Düsseldorf wieder vernünftig in die Spur zu kommen."