Nach einem weitestgehend dominanten Auftritt gegen Schlusslicht Würzburg, sorgt ein Patzer von Torhüter Marius Gersbeck für ernüchternde Gesichter in Karlsruhe. Dabei stand der Schlussmann in den letzten Wochen immer auch als entscheidender "Punkteretter" parat. Das erkennen auch die Teamkollegen an.

"Die Mannschaft hatte ein super Spiel gemacht und hätte den Sieg verdient. Am Ende entscheiden dann zwei Fehler von mir persönlich das Ergebnis. Heute kann man da selbstkritisch genug sein, um das Ding auf meine Kappe zu nehmen" äußerte sich Marius Gersbeck nach der Partie selbstreflektiert zu seiner Leistung.

"Wir konnten uns bisher immer auf Marius verlassen. Von dem her verzeihen wir ihm und es ist abgehakt. Es gibt auch keinen Grund traurig zu sein. Er hat uns in dieser Saison schon mehrere Punkte festgehalten. Er ist ein Torhüter, der sehr offensiv spielt und unseren Fußball mit gestaltet von hinten heraus. Diese Situation hat er falsch eingeschätzt, das weiß er am besten. Das Gute ist, dass wir am Montag schon das nächste Spiel haben. Jetzt heißt es regenerieren und Kopf freibekommen", ordnete Kapitän Jerome Gondorf die Szene ein und nahm seinen Keeper in Schutz.

Eichner: "Zwei verlorene Punkte"

Viel Zeit zum Ärgern bliebe ohnehin nicht, denn schon am Montag ist der KSC wieder gegen Aue gefordert. "Wir werden morgen gut regenerieren, damit wir am Sonntag wieder bisschen hochfahren können und versuchen dann am Montag alles rauszuhauen, wie heute auch. Dann wollen wir die drei Punkte im Wildpark behalten", sagte Nachwuchsspieler Tim Brauthaupt nach seinem Startelf-Debüt. "Es war natürlich ein tolles Gefühl für mich persönlich [...] Schade, dass wir uns am Ende nicht belohnen konnten. Aber ich denke, wir können auf eine gute erste Halbzeit aufbauen."

Christian Eichner sprach nach der Partie von zwei verlorenen Punkten. "Wir müssen schleunigst daran arbeiten dreißig Meter vor dem Tor bessere Entscheidungen zu treffen. Es kommt am Ende bei uns zu wenig rum. Wir werden schnell versuchen, das Spiel aus den Kleidern zu bekommen. Da kommt uns der Spielplan zugute, dass wir in drei Tagen wieder gefordert sind."