Stimmen zum Spiel: Eichner lässt seine Handynummer in Leverkusen und fährt mit selbstbewusstem KSC zurück ins Badnerland

Ganz Karlsruhe ist stolz auf den Karlsruher SC, der die Pokalsensation schafft und Bayer Leverkusen aus dem Pokal geworfen hat. Trainer Christian Eichner, der sich als Leverkusen-Fan bekennt, spricht von einem "sensationellen Sieg". Doch lange feiern kann die Mannschaft rund um "DJ Gersi" nicht, denn bereits am Sonntag treffen die Wildpark-Jungs auf den SC Paderborn.

Mit dem 2:1 Sieg über Bayer Leverkusen ist Cheftrainer Christian Eichner mehr als zufrieden: "Das ist ein sensationeller Sieg", sagt er nach der Partie. "Wir hatten heute alle Zutaten im Topf, die du benötigst, so eine Sensation zu schaffen".

"Wir sind überragend ins Spiel gekommen", sagt Eichner. Damit meint er das frühe Tor von Lucas Cueto in der 4. Minute. Danach lag der Fokus eher auf dem Verteidigen: "Wir sind sehr oft sehr tief gestanden, ein Bereich, den die Mannschaft kennt, sich zwar dort aber nicht zu 100 Prozent wohlfühlt", so Eichner.

Eichner lässt Handynummer in Leverkusen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit folgte der Ausgleich der Werkself. "Das war völlig verdient", meint Christian Eichner und betont die Qualität der Gegner. Eichner outet sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel als Fan von Bayer Leverkusen. "Ich hoffe, dass diese Qualität mir weiterhin auf der Couch am Samstag- und Sonntagnachmittag viel Freude bereiten wird", sagte 38-Jährige.

Die Qualität, die er im Spiel sehen durfte, verleitete ihn, seine Handynummer in Leverkusen zu lassen. Bei solch einer Qualität im Kader gebe es immer Spieler, die nicht zum Zug kommen. "Wenn irgendeiner mal spielen muss, ich werde nachher meine Nummer da lassen", meint Eichner. "In Liga 2 wird auch Fußball gespielt. Ich habe mein Handy und den Klingelton immer an." Bleibt abzuwarten, ob es im Winter zu einem potentiellen Leihgeschäft kommt.

"Wir wurden für unsere harte Arbeit belohnt"