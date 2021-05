Nach dem Sieg gegen Holstein Kiel herrscht beim Karlsruher SC große Zufriedenheit. Vor allem die Leistungssteigerung in Halbzeit zwei hat ein Lob verdient, wie die Mannschaft und auch Trainer Christian Eichner finden. Derweil spricht Torjäger Hofmann über seine persönliche Zukunft. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel gegen Kiel.

Der Karlsruher SC wird dank einer effizienten Vorstellung und mit etwas Glück zum Spielverderber im Aufstiegsrennen für Holstein Kiel. Dank eines Doppelpacks von Philipp Hofmann darf der KSC sich nach neun sieglosen Spielen wieder über einen Dreier freuen.

Mit zwei Treffern war Philipp Hofmann nach zwischenzeitlichem Leistungstief wiedermal der Unterschiedsspieler beim KSC: "Es ist natürlich prima, dass ich mal wieder doppelt treffen konnte. Was die Mannschaft heute gezeigt hat, gerade nach der ersten Halbzeit, war super. Riesigen Respekt an alle! Am Ende haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt mit dem VAR. Aber Glück muss man sich auch erarbeiten“, so Hofmann nach der Partie.

Hofmann: Auch nächstes Jahr im Wildpark?

Vor allem in der zweiten Halbzeit drehte die Eichner-Elf ordentlich auf: “Wir wollten unbedingt nochmal Vollgas geben. Es war ja auch unser letztes Heimspiel. Wir wussten, dass es ein enges Spiel werden wird. In der zweiten Hälfte haben wir uns nochmals gesteigert. Dass es dann so klappt, ist natürlich super“, so der KSC-Torjäger.

Ob man sich auch nach dem Sommer über die Tore es bulligen Mittelstürmers freuen kann? Wie üblich im Profifußball hält sich der Betroffene dazu sehr bedeckt: “Ich habe ja noch ein Jahr Vertrag hier. Man wird sehen, was jetzt im Sommer passiert. Es war eine Super-Saison, es macht einfach Spaß mit den Jungs. Wir wollen auch nächste Woche nochmals alles raushauen“, äußerte sich der 27-Jährige bezüglich seiner Zukunft.

“Enorme Mannschafts- und Willensleistung“

Kapitän Jerome Gondorf zeigte sich erleichtert aber auch erschöpft nach dem Spiel: "Ich bin sehr glücklich, aber auch sehr k.o., es war sehr, sehr anstrengend. Aber es war für uns extrem wichtig, dass wir zum Saisonabschluss zu Hause nochmals einen Dreier holen konnten. Dann nimmst du das ganze Gerede drumherum nicht mit in die nächste Saison. Also diese Belastung, dass wir angeblich zuhause nicht mehr gewinnen können. Dem Ganzen haben wir heute einen Riegel vorgeschoben und das ist ganz gut so."

Auch Trainer Christian Eichner zeigte sich nach den nicht ganz einfachen letzten Wochen, mit Quarantäne-Pause, guten Leistungen aber wenigen Punkten zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, der insgesamt “eine enorme Mannschafts- und Willensleistung“ sah.