Der Karlsruher SC zeugte bei der 1:3-Niederlage in Düsseldorf eine seiner schwächsten Saisonleistungen. Marvin Wanitzek brachte die Blau-Weißen zwar zwischenzeitlich wieder zurück ins Spiel, dennoch blieben die Gäste das gesamte Spiel über blass und ideenlos.

"Das war heute definitiv eine verdiente Niederlage. Auch in der Höhe würde ich sagen. Wie gesagt, müssen wir schnell abstellen. Das waren zu viele Gegentore, schlecht verteidigt, so kann man hier in Düsseldorf auch nichts mitnehmen", sagte ein resignierter Wanitzek nach dem Spiel. "Es ist definitiv ein gebrauchter Tag", so der Torschütze.

"Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, haben keine Zweikämpfe richtig geführt, waren immer zweiter Sieger. Die ersten zehn bis 15 Minuten haben sie uns überrannt. Uns gelingt es immer auch mal dem Nichts zurück zu kommen, was uns auch gelungen ist", so Wanitzek. Der Mittelfeldspieler brachte den KSC mit seinem Treffer zurück in die Partie und leitete die beste Phase der Karlsruher an diesem Nachmittag ein.

Eichner: "Wir müssen unser Tor wieder mit unserem Leben verteidigen"

"“Ich glaube dann hatten wir eine gute Phase bis zur Halbzeit, und dann haben wir auch gesagt, dass wir versuchen müssen den Spielverlauf auf unsere Seite zu ziehen." Allerdings ohne Erfolg, den nach der Pause spielte nur die Fortuna. "Wir haben wieder ein frühes Gegentor kassiert, wie gesagt dann wird es schwer. Das fängt in der Kommunikation an, unser Verteidigungsverhalten war heute eine Katastrophe und dann wird es schwer hier Punkte zu sammeln."

Auch Christian Eichner sah einen verdienten Sieg des Gegners. "Wir müssen unser Tor wieder mit unserem Leben verteidigen", sagte Eichner nach dem Spiel auf der Pressekonferenz mit Blick auf die zu einfach gefallenen drei Gegentore.