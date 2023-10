KSC-Trainer Christian Eichner gibt, auch nach der Analyse der 0:2 Niederlage gegen Holstein Kiel, die Marschroute vor: "Kiel hat uns körperlich bearbeitet. In dem Bereich können wir ein paar Dinge mitnehmen. Wir waren zu weit weg vom Gegner." Ist das der Fall, dann kommt man nicht in die "Zweikampfzone…" Eichner bringt es auf den Punkt: "Wir machen zu viele Fehler." Das dürfe man sich Magdeburg nicht erlauben.

Sperrung für Atik

Bisher kamen im Schnitt 26 488 zu den Heimspielen des 1. FCM, beim KSC waren das 27 643. In den drei Heimspielen blieb Magdeburg ungeschlagen: Zwei Siege, ein Remis. Der KSC auswärts: Ein Sieg, drei Niederlagen. Die Gastgeber müssen auf Ihren Spielmacher Baris Atik verzichten. Topstar Atik ist gesperrt, sah schon die fünfte gelbe Karte.

Jubel der Karlsruher Spieler nach dem Treffer zum 1:0 gegen den FC Magdeburg durch Torschütze Sebastian Jung (Archivbild) | Bild: Christian Modla/dpa

Der 28 Jahre alte Türke - Geburtsort: Frankenthal - ist der beste Vorlagengeber der Liga. Sechs Treffer bereitete der 169 Zentimeter große, tolle Techniker bisher vor. Aufgrund von Atiks Fähigkeiten spielte Magdeburg schon 54 Chancen heraus.

Dennoch: Magdeburg blieb oft ohne echte Durchschlagskraft. Der 1. FC Magdeburg blieb zuletzt im dritten Spiel in Folge ohne Sieg, verlor nach dem 3:4 auf Schalke auch in Nürnberg. Daher verloren die Elbestädter nicht nur den Anschluss an das führende Duo aus Hamburg, sondern rutschten auf Tabellenplatz sieben ab.

Wiedersehen mit Amachi

Der 1. FCM hat 12 Punkte auf dem Konto. 17 Tore wurden erzielt, 14 kassiert. Der dreimalige DDR-Meister, einer der großen Traditionsclubs aus dem Osten, bevorzugt taktisch unter Trainer Christian Titz ein hohes Pressing.

Stärken und Schwächen der Elbestädter: Eine starke Passquote von rund 80 Prozent, Ballbesitz von mehr als 60 Prozent. Aber - all das blieb oft ohne echten Ertrag. Auch, weil die Zweikampfquote von nur 43 Prozent mäßig ist. Hoffnungen in Sachen Trefferquote ruhen auf dem letztjährigen Drittliga-Torschützenkönig Ahmet Arslan, der von Kiel an Dresden ausgeliehen war.

Spielte einst beim KSC: Xavier Amaechi (Archivbild) | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Ein weiterer Neuzugang hat KSC-Erfahrung: Xavier Amaechi kam vom Hamburger SV nach Magdeburg. Seine bisherige Bilanz: Im ersten Spiel der Saison gegen Wehen Wiesbaden kam er zum Einsatz: Ganze neun Minuten. Marvin Wanitzek, Fabian Schleusener und Daniel Gordon sind die KSC-Spieler mit den meisten Einsätzen in Begegnungen mit Magdeburg.

Jeweils vier. Insgesamt gab es fünf Pflichtspielbegegnungen, eine davon gewannen die Badener, eine endete remis. In der Zweiten Bundesliga sind die Fächerstädter gegen Magdeburg noch sieglos.