von (dpa)

"Das gilt es zu akzeptieren. So wie wir die letzte Woche akzeptieren mussten", betonte der 39-Jährige. In der Englischen Woche hatte der KSC dreimal in Serie verloren - unter anderem in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SV Sandhausen. In Hannover, so Eichner, wolle man nun "wieder neu angreifen."

Hannover" in Schlagdistanz zu den Top 3, Top 4."

Vor dem kommenden Gegner hat Karlsruhes Coach großen Respekt. "Sie haben total schlaue Transfers getätigt und einen sehr, sehr guten Trainer dazu geholt", sagte Eichner über die 96er, die seit Sommer vom früheren Fürther Aufstiegstrainer Stefan Leitl betreut werden. "Sie sind in Schlagdistanz zu den Top 3, Top 4."

Karlsruhe KSC gegen Hannover 96: Familien-Duell für Christian Eichner und Marcus Mann Das könnte Sie auch interessieren

Auch "in Spielen gegen diese Mannschaften sind wir diese Saison im Vergleich zu den letzten Jahren bisher ergebnistechnisch noch nicht so richtig in die Pötte gekommen", monierte Eichner. Die Partien gegen Darmstadt 98, den Hamburger SV und den SC Paderborn beispielsweise wurden allesamt verloren. In der Tabelle liegt der KSC mit 17 Punkten im sicheren Mittelfeld.