Die erste Niederlage des Karlsruher SC war eine ganz bittere und passte so gar nicht in das Fabeljahr 2021. Problem war: Nürnberg stand tief und schränkte den Aktionsradius von KSC-Stürmer Philipp Hofmann sehr ein. Bekommt der gegen Darmstadt also Unterstützung im Sturm? Christian Eichner ließ die Frage ein Stück weit offen.

Die erste Niederlage im Jahr 2021 hat an der Arbeitsweise von Christian Eichner und seinem Trainerteam nichts verändert, wie er auf der Online-Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 verrät: "Wir sind mit der Niederlage ganz normal umgegangen, wie zuvor mit den Siegen und Unentschieden auch. Wir haben die Niederlage analysiert und haben geschaut, was gegen Nürnberg gefehlt hat."

Enger Austausch mit der Mannschaft

In engem Austausch mit seiner Mannschaft habe Eichner die erste Niederlage Revue passieren lassen, schließlich hätten seine Spieler eine andere Perspektive auf das Geschehen als er von der Außenlinie. Doch nur selten würden die Eindrücke der Mannschaft und des KSC-Trainers auseinandergehen, wie er erklärt.

"Es war ein Tag, an dem wir vorne mal nicht so zum Zuge gekommen sind, deswegen hat es uns extrem geärgert, dass wir die Null nicht halten konnten. Wir sind jetzt aber froh, nach einer kurzen Woche wieder um Punkte kämpfen zu können", so Eichner über die Niederlage.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Nach Batmaz-Verlängerung: So lange laufen die Verträge der KSC-Profis

Einer der gegen den 1.FCN nicht wie gewohnt agierte, war Stürmer Philipp Hofmann. Immer wieder rieb er sich an der Deckung der Franken auf, kam zu keinem nennenswerten Abschluss und wurde schließlich zum sechsten Mal in dieser Saison ausgewechselt. Der Frust über den nicht gelungenen Arbeitstag war dem 27-Jährigen anzumerken.

Zwei Stürmer? Eichner hält sich bedeckt

Ob Eichner seinem Sturmführer mit Blick auf Darmstadt Unterstützung in Form eines zweiten Stürmers an die Seite stellt, ließ der KSC-Coach offen. "Hoffi, war gegen Nürnberg 'mal nur Mensch', doch ich denke, es wäre jetzt zu viel zu sagen: 'Wir müssen jetzt mit zwei Stürmern spielen.'" Solche Überlegungen habe der Fußballlehrer - unabhängig von der Niederlage gegen Nürnberg - zwar immer im Hinterkopf, am Ende "muss, aber die Balance passen."

Eine Balance, die seine Mannschaft auch wieder gegen die Lilien finden müsse, so Eichner, der eine starke Heim-Elf erwartet. "Darmstadt ist eine Mannschaft die im Kern zusammengeblieben ist, die stark nach Standards ist, viel Erfahrung hat und vorne einen absoluten Top-Stürmer der Liga hat." Auch deshalb müsse seine Mannschaft ein "erwachsenes und seriöses Spiel abliefern und eine gute Verteidigungsmentalität auf den Platz bringen."

Zusätzlich seien die Lilien eine Mannschaft "die sehr flexibel agieren kann und das auch macht." Aber auch wir sind flexibel und können uns gut auf den Gegner einstellen", sagt Eichner, der beiden Mannschaften einen hohen Unterhaltungsfaktor ausstellt.

Für die Partie am Böllenfalltor stehen dem KSC-Coach bis auf Tim Breithaupt, Dirk Carlson und Janis Hanek alle Spieler zur Verfügung. Letzterer würde nach seiner schweren Verletzung aber große Fortschritte machen, versichert Eichner.