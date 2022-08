Beim Karlsruher SC dürfte nach der hervorragenden Leistung gegen Jahn Regensburg eine ebenso hervorragende Stimmung herrschen. Mit der nun zweitbesten Offensive der Liga - ohne einen Philipp Hofmann - ordnet sich der KSC nach fünf Runden auf Rang zehn ein. Vier Punkte vor Relegationsplatz 16.

"Das i-Tüpfelchen"

Das trotz des höchsten Zweitligasiegs in der Historie des KSC nicht alles perfekt läuft, zeigt ein zweiter Blick auf die Defensive. Mit elf kassierten Gegentoren gehört man hier zu den schwächsten Teams der Liga. Nur Magdeburg und Kiel kassierten mehr Gegentreffer.

Besserung ist aber in Sicht. Mit dem "zu null" in Regensburg schaffte es KSC erstmals seit dem 27. Spieltag der vergangenen Saison ohne gegnerisches Tor zu bleiben. Wie wichtig das für die Profis im Wildpark ist, stellte Cheftrainer Christian Eichner auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel gegen Hans Rostock am Donnerstagmittag hervor.

"Die null war letzte Woche das i-Tüpfelchen und bringt für den Kopf eine extrem hohe Wertigkeit. Es ist einfach noch mal ein anderer Sieg, wenn beim Gegner die null steht und für unsere Defensiv-Spieler ist es enorm wichtig", so Eichner.

Durch Konkurrenz die nächste Leistungssteigerung

Dass es in der Defensive bisher nicht so rund lief, wollte Eichner aber nicht nur an "der letzten Linie" festmachen, er nahm das gesamte Team in die Pflicht. "Ich habe unsere letzte Linie nie als Problemzone angesehen, da jeder bei einem individuellen Fehler mal in der Verlosung war. Es ist aber auch normal, dass Verteidiger da öfter dazugehören als Stürmer. Es war aber klar, dass, wenn wir diese Dinge abstellen, in den Bereich von Punkten kommen."

Für Eichner seien in den ersten Spielen Dinge passiert, die nicht jede Woche der Normalität angehören würden. Dazu sei mit Marius Gersbeck die Nummer eins und "einer der besten Torhüter der Liga" zurückkehrt, was auch dazu beitrug, die Defenisve zu stärken.

Zusätzlich verspreche sich Eichner durch die Rückkehr mehrerer Defensivspezialisten eine weitere Leistungssteigerung seiner Profis. "Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf, der bald ansteht und auch dieser sollte zu einer Leistungssteigerung beitragen", so der Übungsleiter.

Rostock "eine herausfordernde Aufgabe"

Mit Christoph Kobald und Florian Ballas waren kürzlich zwei der zahlreich verletzten Verteidiger zurückgekehrt. Die in dieser Woche angeschlagenen Kelvin Arase, Mikkel Kaufmann und Marius Gersbeck haben oder sollen das Training wieder voll aufnehmen und für das Spiel gegen Rostock zur Verfügung stehen.

Mit der Kogge erwarte Eichner eine große Herausforderung und ein typisches Zweitligaspiel. "Sie haben Bielefeld und Hamburg geschlagen und das zeigt das Rostock auswärts in der Lage ist ihr Spiel durchzuziehen. Sie wissen sehr genau, auf was es ankommt, um an Punkte zu kommen und sie stellen ein gutes Gesamtpaket aus Robustheit, Physis, Tempo und Spielfreude."

"Vorzeichen könnten schlechter sein"

Eichner habe eine ordentliche Portion Respekt, aber "auch wir haben etwas zu bieten. Die Jungs haben sich toll entwickelt und bringen eine große Portion Spielfreunde mit." Diese Spielfreude gelte es zu paaren mit Attributen, die auch gegen die Gegner der letzten zwei Wochen gefordert waren.

"Die Vorzeichen könnten schlechter sein", bilanziert der Fußballlehrer. Er hoffe, dass seine Elf eine ähnliche Art und Weise auf den Platz bekomme wie die vergangenen Wochen. "Es wird eine herausfordernde Aufgabe, wenn man sieht gegen wen der Gegner bisher gepunktet hat."

Ob Eichner diegleichen Akteure wie beim Sieg in Regensburg auf den Platz schicken werde, ließ er offen. "Für die Startelf gehört nicht nur eine Spielleistung, sondern auch eine Trainingsleistung. Es gibt Gedankenspiele, am Samstag die gleiche Elf auf den Platz zu schicken, aber wir schauen und werden es am Samstag bekannt geben."