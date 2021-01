vor 1 Stunde Karlsruhe Mit dem Tabellenletzten um den Klassenerhalt: KSC fährt "ohne besonderen Druck" nach Würzburg

Mit drei Niederlagen in Folge im Gepäck ging’s für den KSC in die Weihnachtsfeiertage. Seit Anfang der Woche läuft die Vorbereitung auf die Partie in Würzburg am Samstag, 2. Januar 2021 (Anpfiff 13 Uhr). Trainer Christian Eichner demonstrierte auch nach dem Niederlagendreierpack positives Denken: "Wir können trotz der Niederlage gegen den HSV einiges an Positivem mitnehmen. Diese Mannschaft ist jede Woche in der Lage gegen jeden Gegner zu gewinnen!" Die Fakten zum Spiel.