Der Hamburger SV auswärts? Eine Macht! Der 2:0 Erfolg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Spieltag war der achte Pflichtspielsieg in Serie in der Fremde. Und die Bilanz der Rothosen diese Saison in Heimspielen? Bitter...

Der HSV keine Macht im eigenen Stadion

Schon zwei Heimpartien hat der HSV in dieser Spielrunde verloren. Zunächst mit 0:1 gegen Rostock. Der FC Hansa hat in Hamburg Beton angerührt, hat voll auf Defensive gesetzt. Dann kassierte der HSV ein 1:2 gegen Darmstadt. Doch die Hessen setzten auf - Attacke. Spielten mit einem offensiven Angriffspressing.

Und mit welcher Taktik will der KSC die drei Punkte aus der Hansestadt entführen? Trainer Christian Eichner antwortet analytisch - etwas ausweichend: "Die Saison hat gezeigt: es gibt zwei Wege, den HSV zu besiegen. Totale Defensive oder versuchen zu pressen, nach vorne zu spielen."

Dann lässt er sich doch etwas in die taktischen Karten schauen: "Wir haben keine Mannschaft, die sich hinten reinstellen kann." Soll heißen: Frühes Attackieren ist angesagt. "Wir haben gegen den HSV lange nicht gewonnen - es wird schwer. Wir werden es erneut versuchen. Aber es ist möglich, denn in dieser Liga ist in einem Spiel alles möglich."

Letzter KSC-Sieg in Hamburg ist 30 Jahre her

Der letzte Auswärtssieg des KSC liegt lange, lange zurück, 1992. Am 18. September behielten die Badener in einem Flutlichtspiel in Hamburg mit 2:1 die Oberhand. Doppeltorschütze: Wolfgang "Wolle" Rolff.

Das Team: Kahn - Metz, Bogdan, Nowotny, Reich, Wittwer - Schütterle, Rolff, Bender – Krieg, Kirjakov

Aktuell rangiert der HSV in der Heimtabelle der zweiten Liga auf Position 13, schaffte nur einen Sieg in den bisherigen drei Begegnungen. Torverhältnis 2:3. Insgesamt reichte die HSV-Punkteausbeute für den Relegationsrang.

Der KSC hat Rang acht inne. In der Auswärtstabelle sind die Badener um einiges besser platziert als die Hanseaten, belegen Rang fünf, haben aus drei Spielen vier Zähler geholt. Die Hamburger hatten bisher 60 Prozent Ballbesitz, der KSC 46. Sprints vom HSV Team: 1.208. Die Badener brachten es auf 1.182. Die Laufdistanz der Elf aus dem Norden, die vom Ex-KSC-Jugendcoach Tim Walter trainiert wird: 682,9 Kilometer. Die Eichner Elf spulte 674,5 Kilometer ab.

Fernandes, Meffert und Glatzel

HSV-Trainer Tim Walter muss gegen die Fächerstädter auf den rotgesperrten Königsdörffer verzichten - er flog gegen Darmstadt vom Platz. Walter genießt beim HSV großen Rückhalt. Bei den Fans wie auch bei Sportvorstand Jonas Boldt. Und: Innerhalb der Mannschaft. Er ist ehrlich und geradlinig. Das brachte ihm Respekt ein.

Die Säulen im HSV Team: Keeper Heuer Fernandes, Mittelfeldchef Jonas Meffert - er hat eine KSC Vergangenheit - und Angreifer Robert Glatzel. Der bringt es schon auf vier Saisontore und einen Assist. Die Ziele der Clubs sind weit voneinander entfernt. Der KSC will den Klassenerhalt. Die Hamburger den Aufstieg. Wieder einmal.

Allerdings wurde aus dem einstigen Bundesliga-Dino längst ein notorischer Fast-Aufsteiger. Der HSV ist mittlerweile die fünfte Saison in Liga zwei. KSC Co-Trainer Zlatan Bajramovic war einst beim HSV Assistent vom später beim KSC enorm erfolglosen Mirko Slomka.

Bilanz spricht für den HSV

Das häufigste Resultat, wenn die beiden Traditionsclubs aufeinander treffen: 1:1. Furchterregend für den KSC: Die HSV-Heimbilanz der letzten 13 Spiele gegen den Wildparkclub: Sieben Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage. Seit 1992, in nunmehr zwölf Spielen, blieb der KSC in der Hansestadt sieglos. Wichtig wird - eine 1:0 Führung.

Gelingt die dem HSV, dann entscheiden die Rothosen 63 Prozent der Partien für sich. Führt der KSC auswärts mit 1:0 werden 63 Prozent dieser Begegnungen gewonnen. Der HSV erzielt gegen die Badener im Schnitt 1,8 Tore, der KSC trifft einmal.

Apropos Tore: Der HSV hat in den letzten fünf Spielen immer getroffen. Die Badener werden mit breiter Brust antreten, denn der KSC ist seit fünf Pflichtspielen ohne Niederlage.