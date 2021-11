Nach der Länderspielpause geht es für den Karlsruher SC ins bayerische. Beim FC Ingolstadt möchte die Eichner-Elf an die gute Leistung aus dem Spiel gegen den HSV anknüpfen. Die Vorzeichen dazu sind gut. Denn die Schanzer erleben bisher eine Saison zum vergessen und stehen mit fünf Punkten am Tabellenende der zweiten Liga. Auch die Heim- und Defensivschwäche des FCI spricht für den KSC, wie Peter Putzing in seinen Facts zum Spiel feststellt.

Der FC Ingolstadt hat einen neuen Star. Allerdings nicht im Spielerkader, sondern auf Funktionärsebene. Dietmar Beiersdorfer wurde als Sportchef verpflichtet. Der 57-Jährige Ex-Bundesligaprofi, der schon einen Top-Job als Manager beim Hamburger SV und in Bremen ablieferte, kehrt nach einigen Jahren Auszeit in den Profifußball zurück. Beiersdorfer will mit aller Macht dafür sorgen, dass die “Schanzer“ als Aufsteiger in der zweiten Bundesliga den Klassenerhalt schaffen. Im Moment sind sie: Tabellenletzter!

Fünf Punkte, acht Tore, Tabellenletzter

Nach 13 Spieltagen wurde nur ein Sieg eingefahren, magere fünf Punkte sind auf dem Konto. Die Tordifferenz: minus 22. Der Gastgeber der Fächerstädter brachte es bisher nur auf mäßige acht Törchen, kassierten aber schon 30. Der FCI - die Schießbude der Liga. Besonders schlimm für den kommenden KSC Gegner: die Heimbilanz.

Bei sechs Auftritten im heimischen Stadion wurden nur zwei Punkte eingefahren. Bisher: sieglos. Am vergangenen Spieltag verloren die Ingolstädter in Paderborn mit 1:2, nachdem ihr Abwehrbollwerk rund eine Stunde unüberwindbar war. Die Ingolstädter verloren zuletzt viermal in Folge.

Vorsicht angesagt auf Seiten des KSC ist bei "Tormaschine" Philipp Hofmann. Der Torjäger kassierte gegen den HSV seine vierte Verwarnung, sieht er in Ingolstadt gelb ist "Hoffi" in der Partie danach gesperrt. Apropos Tore: Der KSC erzielte auswärts durchschnittlich 1,82 Tore. Führen die Badener auswärts 1:0, dann gewinnen sie 69 Prozent dieser Partien. Die Fächerstädter treffen im Schnitt 1,4-mal gegen den FCI.

KSC trifft gerne in der letzten Viertelstunde

Aber: Die Eichner-Schützlinge kassierten in den zehn zuletzt ausgetragenen Begegnungen immer einen Treffer. Besonders torgefährlich ist der KSC zwischen Spielminute 76 und dem Abpfiff. In diesem Zeitraum erzielten die Badener ein Drittel ihrer Tore. Bester Torschütze beim FCI Kaya Fatih mit drei Treffern.

In Sachen Teamlaufleistung sind die Kicker aus der Stadt an der Donau in Oberbayern - die 36 952 Einwohnern hat - besser als die Badener. Der KSC belegt Position 15 mit 1459,4 abgespulten Kilometern, Ingolstadt brachte es auf 1508,08 Kilometer, belegt damit im Ligaranking Rang sechs. Laufstärkster KSC-Profi: Vizekapitän Marvin Wanitzek mit 133,86 Kilometer bei zwölf Einsätzen, im Schnitt sind das: 11,52 Kilometer pro Partie.

Das KSC-Team kassierte bisher 29 Verwarnungen, dazu einmal gelb-rot und einmal rot. Ingolstadt: 28 Verwarnungen - keinen Platzverweis. Bisher trafen die Clubs in Liga zwei in acht Begegnungen aufeinander.

Die Bilanz ist absolut ausgeglichen. Der KSC gewann drei Partien, verlor drei und trennte sich zweimal remis vom FCI. Die durchschnittliche Trefferzahl in diesen Aufeinandertreffen: zwei. Das häufigste Endergebnis: 1:0. Zuletzt gewannen die Badener ihr Auswärtsspiel in Ingolstadt 2015, mit 3:1.Torschützen: Rouwen Hennings mit einem Doppelpack, dazu Daniel Gordon.