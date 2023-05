Beide Teams feierten bisher elf Siege. Hannover hat ein Unentschieden mehr erreicht als die Badener. In der Tordifferenz steht beim KSC: Plus ein Tor zu Buche. Bei dem Club aus der Stadt an der Leine: minus eins.

Beide Vereine stehen Kopf an Kopf

Hannovers Angreifer Cedric Teuchert erzielte bisher zwölf Treffer - einen mehr als KSC-Torjäger Fabian Schleusener. Apropos Tore: Während die Karlsruher in den letzten sieben Begegnungen immer mindestens einen Treffer zuließen, schaffte es Hannover gegen Nürnberg, beim 3:0-Sieg, erstmals seit November 2022 zu null zu spielen.

Der Karlsruher Fabian Schleusener bejubelt einen Treffer. | Bild: Uli Deck/dpa/Archivbild

Auch dadurch hat Hannovers Trainer Stefan Leitl nach Wochen der Talfahrt und zahllosen Worten der Kritik - wieder Ruhe. Dafür sorgten zuerst das 3:1 in Bielefeld, dann der 3:0 Heimsieg gegen den Club aus dem Frankenland.

Hannover-Vergangenheit: Franke und Jung

Im KSC-Kader haben einige eine Hannover-Vergangenheit: Innenverteidiger Florian Ballas, Außenverteidiger Sebastian Jung und der Abwehrchef Marcel Franke. Franke war gar Kapitän bei den 96ern. Franke und Jung dürften gegen Hannover zur KSC Startelf gehören.

Marcel Franke (Hannover 28) verschuldet einen Elfmeter für Karlsruhe, seine Enttäuschung ist ihm anzusehen. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

In den Reihen der KSC Gäste steht mit Jannik Dehm ein Akteur, der im Wildpark ausgebildet wurde. Dehm kann sowohl Außenverteidiger als auch im Mittelfeld spielen.

Bisherige Bilanz

42 Spiele gab es bisher zwischen den Vereinen, davon konnten die Fächerstädter 13 gewinnen, sechs endeten remis. Der letzte Heimsieg gegen Hannover gelang dem KSC im November 2021. Die Partie endete mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg der Badener. Die Torschützen: Philipp Hofmann, Marvin Wanitzek, Daniel Gordon und Kyoung Rok Choi.

Die letzte Heimniederlage mussten die Fächerstädter im Mai 2009 hinnehmen. Ein 2:3 nach einer 2:0 Führung. Lars Stindl, der kommende Saison wieder für die Blau Weißen spielen wird, brachte die Wildparkprofis damals mit 1:0 in Front, Ex-Kapitän Alexander Iashvili erzielte den zweiten Treffer.

Den Schwager gegenüber: "Nichts Besonderes"

Im Team damals etliche, die auch aktuell für den KSC arbeiten. Markus Miller als Torhüter - jetzt Torwarttrainer. Christian Eichner auf der Linksverteidigerposition - der aktuelle KSC-Cheftrainer. Lars Stindl und Sebastian Freis in der Offensive der Badener. Stindl kehrt als Spieler zurück. Freis ist Chef der Scoutingabteilung.

Dass aufseiten der Hannoveraner Eichners Schwager Marcus Mann Sportchef ist, führt für Eichner zu keiner außergewöhnlichen Situation. "Wir kennen das. Wenn wir auf dem Feld gegeneinander antreten würden – dann wäre es vielleicht so. Aber so ist das nichts mehr Besonderes."