vor 2 Stunden Karlsruhe KSC unter Zugzwang: Coach Eichner will in Hannover raus aus dem Tabellenkeller

KSC-Trainer Christian Eichner hat sich für das Auswärtsspiel bei Hannover 96 zum Ziel gesetzt, die Abstiegsränge zu verlassen. "Weil wir in der Situation sind, wo wir gezwungen sind, nahezu in jedem Spiel in die Punkte zu kommen", sagt der Coach des Karlsruher SC am Dienstag.