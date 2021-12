vor 1 Stunde Karlsruhe KSC vor leeren Rängen bei Dynamo Dresden: Das Spiel im Liveticker

Der Karlsruher SC tritt am Sonntag (13.30 Uhr) bei Aufsteiger Dynamo Dresden an. Aufgrund der neuesten Corona-Verordnung in Sachsen findet das Spiel vor Geisterkulisse statt. Beim letzten Heimspiel vor 10.000 Zuschauern spielte die Mannschaft von Christian Eichner phasenweise furios und schoss Hannover 96 mit 4:0 aus dem Wildpark. Mit einem Sieg im letzten Auswärtsspiel des Jahres könnten die Badener den Abstand nach unten weiter ausbauen und je nachdem, wie es auf den anderen Plätzen aussieht, wieder näher an Relegationsplatz drei heranrutschen.