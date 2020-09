Am Sonntag geht es für den Karlsruher SC im ersten Heimspiel der Zweitliga-Saison gegen den VfL Bochum (Anpfiff 13.30 Uhr). Dank neuer Corona-Regeln dürfen 1.200 Zuschauer ihre Mannschaft im dann ausverkauften Stadion anfeuern. Gegen den Revierklub will das Team von Trainer Christian Eichner das erste Saisontor schießen und das Spiel gewinnen.

"Wir hatten eine ausgezeichnete Trainingswoche", resümiert Christian Eichner zu Beginn der Online-Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. "Wir sind auf einem sehr guten Weg und das Niveau wird stetig höher." Ähnliche Worte wie schon in den vergangenen Wochen. Das Problem nur: Die Ergebnisse passten bisher nicht so ganz ins Bild, das weiß auch Co-Kapitän Marvin Wanitzek.

Der Mittelfeldspieler geht aber davon aus, dass sich die Ergebnisse bald bessern werden "wenn wir weiter so arbeiten". Auch davon, dass die bisherige Torflaute bald beendet sein wird, ist der 27-Jährige überzeugt: " Wir wollen Fußball spielen und zeigen gute Ansätze, im letzten Drittel muss der letzte Pass aber noch besser werden."

Hofmann-Einsatz fraglich

Einer, der dabei behilflich sein könnte, ist Philipp Hofmann. Der Stürmer bangt allerdings noch um seinen Einsatz am Sonntag, denn: Seit Mittwoch plagt den Top-Torjäger der vergangenen Saison eine Grippe. "Bei einer Routine-Temperaturmessung wurde bei Philipp erhöhte Temperatur festgestellt und im Anschluss ging es ihm stündlich immer schlechter", sagt Cheftrainer Christian Eichner.

"Wir hoffen, dass er uns am Sonntag helfen kann, müssen aber abwarten", so der 37-Jährige weiter. Zusätzlich muss der Fußballlehrer weiterhin auf David Pisot und Kyoung-Rok Choi verzichten, die beide noch mit einer Sprunggelenksverletzung laborieren.

Sebastian Jung noch nicht im Kader

Auch Neuzugang Sebastian Jung wird noch nicht zum Kader gegen Bochum gehören. Der ehemalige Frankfurter wird aller Voraussicht nach erst nach der Länderspielpause eine Option sein.

Ob nach der langersehnten Verpflichtung des Rechtsverteidigers noch weitere Transfers getätigt werden, wollte Eichner nicht konsequent ausschließen. "Ich, habe immer Ideen, aktuell bin ich mit dem Kader aber zufrieden."

Den kommenden Gegner schätzt Eichner als eines der Top-Teams der Liga ein: "Wenn Bochum konstant gut spielt, gehören sie für mich zu den Top fünf der Liga. "Ähnlich wie Hannover ist Bochum eine ambitionierte und eingespielte Truppe, gewinnen wollen wir aber auf jeden Fall trotzdem."