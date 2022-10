Hannover vor 28 Minuten

KSC verliert in Hannover: Kapitän Gondorf sieht Gelb-Rot

Der Karlsruher SC hat die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie kassiert und liegt nur noch vier Punkte vor den Abstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga. Die Badener verloren bei Hannover 96 am Sonntag mit 0:1 (0:0). Die Niedersachsen bleiben durch den Sieg an der Spitzengruppe dran.