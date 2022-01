18.01.2022 16:45 Karlsruhe Der KSC gewinnt mit 1:0 bei 1860 und steht im Viertelfinale: Der Liveticker zum Nachlesen

Der KSC schafft Historisches: Durch einen Handelfmeter von Marvin Wanitzek nach 69 Minuten ziehen die Karlsruher zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder in ein Pokalviertelfinale ein. Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerten sich die Gäste deutlich und verdienten sich die 1:0-Führung. Auch 1860 hatte einige gute Gelegenheiten, am Ende waren die Karlsruher aber die Glücklicheren.